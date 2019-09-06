Fransa'da yayınlanan Atatürk konulu dergi yok sattı

"20'inci Yüzyılın En Büyük Devlet Adamları" başlığı altında dünya liderlerinin portrelerini yayınlayan Fransa'nın dev yayınevi Hachette'in Atatürk sayısı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yakın bir tarihte, 28 Ağustos'ta satışa sunuldu.

Atatürk sayısının internet üzerinden yapılan satışları daha ilk günlerde tükendi.

Hachette, derginin Atatürk sayısını okuyucuların yoğun talebi üzerine yeniden satışa sundu.

Hachette'in, "dünyayı değiştiren kadın ve erkeklerin hayatını öğrenin" sloganıyla satışa sunduğu serinin her sayısında, Adolf Hitler, Joseph Stalin, J.F. Kennedy gibi pek çok dünya liderinin yaşamı anlatılıyor.



