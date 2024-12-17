Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Sözcü gazetesi ile anlaştı.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu yeni yazılarıyla Sözcü gazetesinde yer alacak.
Toroğlu'nun yazıları 19 Aralık’tan itibaren hem Sözcü gazetesinde hem de Sözcü'nün internet sitesinde yayınlanacak.
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