  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 15 Ağustos 2018 09:56

Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Ekonomik tetikçilere vereceğimiz en büyük cevap daha fazla çalışacağız. Depoları kilitlemenin anlamı yok. Üretim, üretim, üretim'' sözlerine Fatih Portakal'dan destek geldi.

Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine destek
A+ A-

Dün iş dünyasına seslenen Erdoğan, "Depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç, ihraç, ihraç. Üretimi askıya alalım… Çok ciddi yanlış yaparsınız. Üretim, üretim, üretim; yola devam. Daha çok istihdam oluşturacağız, daha çok ter dökeceğiz. Dışarıdan dövizle aldığımız ürünün daha iyisini, daha kalitelisini üretip biz dışarıya satacağız.” diyerek Amerikan elektronik ürünlerine boykot sinyali vermişti.

FOX Tv spikeri Fatih Portakal sosyal medyadan mesaj vererek Erdoğan'ı destekledi.

Portakal'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

fatih portakal
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM