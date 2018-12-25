Fatih Tezcan Atatürk'ü hedef aldı ! Olay sözler

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan, Twitter’dan yine Atatürk'e hakaret etti. Tezcan, Twitter’dan yaptığı açıklamada 31 Mart ayaklanmasını bastıran Hareket Ordusu için “Paralel Terör Örgütü” ifadesini kullandı.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan, Twitter’dan yaptığı açıklamada 31 Mart ayaklanmasını bastıran Hareket Ordusu için “Paralel Terör Örgütü” ifadesini kullandı.

“Paralel Terör Örgütü’nün Kurmay Başkanı kimdi?” diyerek Atatürk’ü hedef alan Tezcan, “İçeride ve dışarıdaki düşmanlara karşı mücadele eden 2. Abdülhamid’i Mason localarından aldıkları emirle 31 Mart Darbesiyle deviren Hareket Ordusu isimli Paralel Terör Örgütü’ün Kurmay Başkanı kimdi? Devletin başına bu terör örgütü adına tehdit ve darbe mektubunu kim yazdı?” dedi.