  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 21 Ocak 2021 21:50

Fox Haber'de skandal hatası

FOX Ana Haber’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun esnaf ziyaretlerine ilişkin haberin KJ’sinde ‘Millet Ortakları Esnaf Ziyaretinde’ ifadesi yerine ‘Cumhur Ortakları Esnaf Ziyaretinde’ ifadesi kullanıldı.

Fox Haber'de skandal hatası
A+ A-

Selçuk Tepeli'nin sunduğu FOX TV Ana Haber’de skandal KJ hatası yaşandı. FOX TV’de bugün Ana Haber Bülteni’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’in esnaf ziyaretleri haberleştirildi.

İki liderin farklı illerdeki esnaf ziyaretinden kesitlerin ve konuşmaların haberine ilişkin görüntünün başlığında hata yapıldı.

KJ’de AK Parti ve MHP’nin bir araya gelerek oluşturduğu Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’nın kurucu partileri CHP ve İYİ Parti karıştırıldı. Ana Haber’in KJ’sinde ‘Cumhur Ortakları Esnaf Ziyaretinde’ diye yazıldı.

Söz konusu hata dakikalarda fark edilmezken; sonrasında 'Millet Ortakları' olarak düzeltildi.

fox tv , foxtv , fox anahaber
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM