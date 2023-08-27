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FOX'ta skandal Türkiye haritası!

FOX'ta skandal Türkiye haritası!
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Türkiye'yi hedef alan ABD merkezli yayın kuruluşu FOX, yeni bir skandala imza attı.

FOX News'in haber sitesi, ürettiği içeriklerde kullandığı Orta Doğu haritasına Türkiye'yi de dahil etti. 

Söz konusu haritadaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Kanalın kullandığı Türkiye haritasında İstanbul'un yer almadığı görüldü. 

Öte yandan FOX, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çeken Disney Plus platformunu da bünyesinde barındırıyor.

Asılsız ve uydurma haberlerle Türkiye'yi hedef alan ABD merkezli yayın kuruluşu FOX, yeni bir skandala imza attı. FOX News'in haber sitesi, ürettiği içeriklerde kullandığı Orta Doğu haritasına Türkiye'yi de dahil etti. 

Söz konusu haritadaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Kanalın kullandığı Türkiye haritasında İstanbul'un yer almadığı görüldü. Öte yandan FOX'un, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çeken Disney Plus'ı da bünyesinde barındırdığı biliniyor.

Etiketler fox Türkiye skandal harita fox haber skandal harita skandal Türkiye haritası
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