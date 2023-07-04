Fransa'da polisten TRT muhabirine Türkçe uyarı

Fransa'da Nael M.'nin öldürülmesiyle başlayan eylemleri izleyen TRT muhabiri Mustafa Seçen'e bir polis Türkçe, 'kenara çeklin' dedi. Polisin Ankaralı olduğu ortaya çıktı.

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M.'nin polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan eylemler sürerken, gösterileri yakından takip eden TRT muhabiri Mustafa Seçen'in başına ilginç bir olay geldi.

Seçen, Fransa'da canlı yayın yaptığı sırada bir polis canlı yayında Türkçe, 'kenara çeklin' uyarısında bulundu. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

TRT muhabiri Seçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fransa polis teşkilatında görevli Ankara/Balâlı bir abimiz gece boyunca etrafımızda gezerek güvenliğimizi sağlamaya çalıştı. Biz çok başka bir milletiz" dedi.