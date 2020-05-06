Cumhuriyet’ten ''Kısa Çalışma Ödeneği'' açıklaması

Cumhuriyet gazetesi, yaptığı açıklamayla bu sabah saatlerinde sosyal medyada dolaşıma giren ve bazı haber sitelerinde yer alan ‘kısa çalışma ödeneği’ iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Gazeteden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet gazetesinde, salgın dönemi boyunca tam zamanlı çalışma yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Gazetemizin çalışanlarının büyük bir bölümü zorunlu olarak ‘eksik istihdam’ edilmiştir” denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

‘BAŞVURU HAKKIMIZI KULLANDIK’

“Kimi medya organlarında Cumhuriyet gazetemizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması ile ilgili kimi yanlış bilgi ve yorumlara yer verilmiştir.

Gazetemiz, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Yasası ile “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yasal başvuru hakkını kullanmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili yasal başvurumuzda da herhangi bir usulsüzlük ya da eksiklik de bulunmamaktadır. Şöyle ki;

Kısa çalışma uygulaması, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

İlgili yasal düzenleme kapsamında yapmış olduğumuz başvuru, ilgili kurum tarafından da uygun bulunmuştur.

Çünkü, Türkiye’deki birçok işyerinde olduğu gibi, gazetemiz de koronavirüs salgını sürecinde, beklenen gelirinin ciddi bir kısmını yitirmiştir. Bu salgından en çok etkilenen sektörlerin başında Türk basını gelmektedir. Türkiye'nin yüksek tirajlı gazeteleri de büyük ekonomik kayba uğramıştır. Bu bir gerçektir.

Aynı süreçte gazetemiz de işgücü kaybı ve ekonomik nedenlerle sayfa sayısını azaltmak, ücretsiz eklerinden (Marmara eki, Ankara eki gibi) kimilerinin yayınlarına ara vermek zorunda kalmıştır.

Cumhuriyet gazetesinde, salgın dönemi boyunca tam zamanlı çalışma yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Gazetemizin çalışanlarının büyük bir bölümü zorunlu olarak “eksik istihdam” edilmiştir.

Dolayısıyla, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili yasal başvurumuzda da herhangi bir usulsüzlük ya da eksiklik bulunmamaktadır.”

Cumhuriyet gazetesiyle ilgili çıkan söylentilerin kaynağı, bu sabah Ayşenur Arslan’ın Halk Tv’deki Medya Mahallesi programında konuk ettiği Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Miyasi İlknur’un sözleri olmuştu.