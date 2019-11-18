Demirören Medya'yı OYAK mı satın alıyor ? Açıklama geldi

Odatvnin haberine göre Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), akaryakıt ile otogaz dağıtım şirketleri ve operasyonlarıyla ilgilenmeye başladığını açıkladı. Bu kapsamda, TOTAL Oil Türkiye ve Moil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyet gösteren Demirören Holding ile masaya oturan OYAK'ın, ilk etapta şirketlerde kapsamlı incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Odatv’nin edindiği bilgiye göre, Demirören Holding, hedeflediği ilgiyi sağlayamadığı Hürriyet, CNN Türk, DHA, Milliyet, Posta gibi yayın organlarının da içinde bulunduğu Demirören Medya’yı da satmak istiyor. Cumhurbaşkanlığı da Demirören Holding’e bağlı medya organlarının Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından satın alınmasını istiyor.

OYAK’TAN “İLGİLENMİYORUZ” AÇIKLAMASI

Sözcü gazetesinin Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK cephesinden elde ettiği bilgiye göre ise kurum medyada yatırıma soğuk bakıyor. OYAK kaynakları, Demirören Medya ile ilgilenildiği iddiasını kesin bir dille yalanladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



OYAK’tan daha sonra yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada “‘Demirören Medya'yı hangi grup alıyor?’ başlıklı haber kurumumuzla ilişkilendirilmiş olup gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'nin en büyük emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) olarak, reel sektörde yatırım fırsatlarını her zaman titizlikle değerlendirmekteyiz. Ancak OYAK yönetiminin medya sektörüne dair herhangi bir gündemi, planı ve/veya kararı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi.