Fatih Altaylı'dan yerli otomobil yorumu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yerli otomobil sunumuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.



Fatih Altaylı, bugünkü yazısında yerli otomobil tanıtımına ilişkin, "Çok tanıtım gördüm, çok lansman gördüm. Hiçbirinde önden çekilmiş böyle bir fotoğraf görmedim." dedi.

"Babayiğitlerin lansman öncesi tanıtım fotoğrafı"

Altaylı'nın yazısından o bölüm şöyle:

Sunum farkı

Yerli otomobil konusunda ciddi bir hayal kırıklığı yaşamaya hazırlıyorum kendimi.

Bunun nedeni ise iki adet fotoğraf.

Dün belki gözünüze çarpmıştır internette dolanırken.

Üzeri en sıradanından otomobil örtüsü ile örtülmüş iki otomobil ve önünde duran bir grup adam.

İkinci fotoğrafta ise aynı örtülü araçların önünde bu kez tek başına poz vermiş bir başkası, ilgili Bakan Mustafa Varank.

Çok değil birkaç hafta önce ABD’de bizim yerli elektrikli otomobilin rakibi olacak olan Tesla’nın yeni kamyonetinin tanıtımı vardı.

İzlediniz tahmin ederim.

İzlemediyseniz açın izleyin.

Bir de bu fotoğraflara bakın.

Diyeceksiniz ki “Yahu dur bir daha tanıtım değil, ilk fotoğraf. İmalatçı babayiğitler poz vermişler”

Bakın size şunu söyleyeyim.

50 yıldır bu otomobil işinin hastasıyım.

Çok tanıtım gördüm, çok lansman gördüm.

Hiçbirinde önden çekilmiş böyle bir fotoğraf görmedim.

Fotoğrafa bakınca 21. Yüzyılın otomobili geliyor diye bir heyecana kapılmadım, tam aksine “Bozulmuş bir otomobili kaldırıp götürmeye gelmiş” bir gruba rastladım.

Elbette otomobilin yapıcıları ya da yatırımcıları otomobilleri ile ilgili heyecan yaratıcı bir poz verebilir.



Ama o pozun da bir heyecanı bir kalitesi olur.

Beyaz boyalı gri kepenkli bir garaj benzeri yerde floresan ışığı altında, yaka bağır açık özensiz bir fotoğraf olmaz.