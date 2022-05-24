  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Gazeteci Ali Ekber Ertürk vefat etti

Gazeteci Ali Ekber Ertürk vefat etti

Gazeteci Ali Ekber Ertürk vefat etti

Sözcü gazetesinin Ankara muhabiri Ali Ekber Ertürk 54 yaşında hayatını kaybetti.

Sözcü gazetesi Ankara Bürosunda muhabir olarak çalışan Ali Ekber Ertürk (54), yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde toprağa verilecek olan Ertürk, Günaydın, Sabah, Akşam, Star gazetelerinde çalıştı.

FAHRETTİN ALTUN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ali Ekber Ertürk'ün vefatı sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir başsağlığı mesajı yayınlayarak “Uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Etiketler Ali Ekber Ertürk sözcü kanser vefat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Yener Amerika'yı salladı
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya FETÖ yanıtı: ''En büyük destekçilerindendin''
Kylian Mbappe'nin PSG'den alacağı yıllık ücret dudak uçuklattı
Survivor All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu
Yeni virüs varyantı ile ilgili korkunç araştırma: Tüm arıları yok edebilir
AK Parti'nin 'müsilaj' teklifi TBMM'ye sunuldu
Yine Gülşen yine sahne kıyafeti... Gülşen kendi tasarımı transparan kıyafet ile beğeni topladı
Görevden alınan eski bakana 2 koltuk birden
Avrupa’da şampiyon takımlar belli oldu
İşte Benim Stilim'in olaylı kızı Özden Cerrahoğlu değişimi ile şaşırttı