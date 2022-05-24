Gazeteci Ali Ekber Ertürk vefat etti

Sözcü gazetesinin Ankara muhabiri Ali Ekber Ertürk 54 yaşında hayatını kaybetti.

Sözcü gazetesi Ankara Bürosunda muhabir olarak çalışan Ali Ekber Ertürk (54), yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde toprağa verilecek olan Ertürk, Günaydın, Sabah, Akşam, Star gazetelerinde çalıştı.

FAHRETTİN ALTUN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ali Ekber Ertürk'ün vefatı sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir başsağlığı mesajı yayınlayarak “Uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” dedi.