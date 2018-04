Gazeteci Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı !

Gazeteci- sunucu Ceren Akdağ katıldığı bir programda televizyon dünyasında cinsel tacize uğradığını itiraf etti



Kanal D'de yayınlanan Şule ile Vitrindekiler'in bu haftaki konuğu gazeteci Ceren Akdağ ile 'Yemekteyiz' adlı programın sunucusu Onur Büyüktopçu oldu. Eğlenceli sohbetlerin yaşandığı programda gazeteci Ceren Akdağ'ın itirafı başta programın sunucusu Şule Zeybek olmak üzere izleyenleri de şaşkına çevirdi.

"CİNSEL TACİZE UĞRADIM"

Televizyon dünyasında tacize uğramadım diyemiyorum. Ben cinsel tacize uğradım. Bir dönem bununla ilgili tedavi de gördüm. Bir süre kendine anlatamıyorsun bu durumu. Acaba böyle bir şeyi ben mi yarattım diyorsun. Yakın arkadaşlarınla bile paylaşamıyorsun çünkü kendini suçlu hissediyorsun. Son 5 yıl içerisinde gerçekleşti diyebilirim. Bu yaşta yaşadım ben bu olayı. Bir dönem çalıştığım insanlardan bir tanesiydi ve inanamadım. Beni sıkıştırmaya çalıştı. Elimde çay bardağı vardı. "Bir daha denerseniz bu çay bardağını kafanıza geçiririm" dedim. O gün canlı yayına çıkmadım ve o insanla bir daha hiç karşılaşmadım. Gerekli yerler gerekli şeyleri yaptılar.

CEREN AKDAĞ KİMDİR?

Ceren Akdağ, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra medya dünyasında ilk çalışmalarına 2000 yılında ATV'de başladı.

İstanbul ve Ankara'da dönem dönem stajlar yapan Akdağ, 2003'te Ankara'da Sabah Gazetesi'nde diplomasi muhabirliği, editörlük, özel röportajlar, AB uzmanlığı ve Life Style Köşe Yazarlığı gibi görevler üstlendi. 2006'nın sonunda Newsweek dergisi dış politika sorumlusu olarak İstanbul'a dönüş yaptı. Aynı dönemde ATV ve Sabah gazetesinde habere devam etti.

Bu çalışmalarından sonra bir süre Yapı Kredi Bankası’nın Basın İlişkileri Yöneticiliği görevini üstlenen Akdağ, 2009'un başında Habertürk TV'nin ekran teklifi ile medyaya dönmüş oldu.

2013 yılı Mart ayına kadar Habertürk ekranlarında yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği siyasetten, spora, edebiyattan, sağlığa hayata dair tüm konuları işlediği, ünlü konuklarını ağırladığı hafta içi her gün “Hayatın İçinden” programını yaptı. 500’e yakın Hayatın içinden gerçekleştiren Akdağ, aynı zamanda her hafta belli kavramlar, klişelerin farklı açılardan konu olduğu, felsefik açıların da ekrana geldiği “Kime Göre Neye Göre?” gibi, “Ay ışığı sohbetleri” gibi çeşitli programlar yaptı.

Daha sonra Bersay İletişim Grubu’nda, Medya İlişkileri ve İçerik Yönetimi Bölüm Yöneticisi, görevini üstlenen Akdağ, markalara basında doğru içerikle yer almaları, hedef kitlelere ulaşmaları için danışmanlık verdi. Aynı zamanda politikacılara, siyasi yüzlere, belediyelere proje bazında içerik yönetimi, marka bilinirliği ve medya ilişkileri danışmanlığı verdi.

SkyTürk360’ın ekran yüzü teklifi ile Ekim ayında televizyona geri dönüş yaptı. Her gece hem gündemin son analizlerinin olduğu hem de keyifli sohbetlerin gerçekleştiği, ünlü yüzlerin yer aldığı "Son Bakış" programını hazırlayıp sundu. Aynı kanalda "Hafta sonu Aşkına", programıyla hem gündem hem de eğlence programıyla devam etti.

Daha sonra, TRT Haber'de hafta içi her gün yayınlanan "Sözün Özü" programıyla gündeme dair sohbetler gerçekleştiren sevilen ekran yüzü Ceren Akdağ kulvar değişikliği yaparak Aralık 2014 başı itibariyle TRT Spor ile anlaştı. Akdağ TRT Spor’da hafta içi her gün sporun her alanını kapsayan haberler ve konuklar ile “Sporda Bugün” programını sundu. 2015 Mayıs ayı itibariyle TRT Haber kanalına geçen sunucu, Türkiye’deki yabancı büyükelçilerin hayatlarını konu alan “Elçiye Zeval Olmaz” programıyla her Cumartesi ekrana geldi. Bu programdan esinlenerek, geçtiğimiz yıl yemek üzerine kendi markasını yaratarak girişimci oldu. Halen marka danışmanlığı, yapımcılık, sunuculuk ve köşe yazarlığı yapmaktadır.

Sunucu aynı zamanda birçok lansman, kongre ve özel organizasyonlarda Türkçe ve İngilizce moderatörlük (MC) yapıyor.