Gazeteci Ersoy Dede'den ''deprem vergisi'' açıklaması

İktidara yakınlığıyla bilinen Ersoy Dede, bugün köşesinde akılalmaz bir yazı kaleme aldı. Elazığ depremi sonrası, önlem alınmamasını sorgulayan yurttaş ve gazetecilere "Yabancı servislerin yerli işbirlikçileri?" diyen Dede, "Deprem vergileri nereye harcandı?" diyenleri de "Mustafapaşa’da 12 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni taşınırken, ‘nerede bizim deprem vergilerimiz?’ diyen bir insan kötü bir insandır” ifadeleriyle hedef gösterdi.

26 Kasım 1999’da 17 Ağustos depreminin yaralarını sarmak üzere sadece 1 yıllığına yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi (ÖİV) aralıksız toplanmaya devam etmiş ve AKP döneminde kalıcı hale getirilen ÖİV ile 2004 ile 2018 arasında halkın cebinden tam 60,6 milyar lira para toplanmıştı.

Elazığ’da son duruma göre 40 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 6.8’lik depremin ardından gündem haline gelen konulardan biri de deprem vergileri oldu.

Duyarlı yurttaşlar 40 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından neden önlem alınmadığını sorgularken ve toplanan 60 milyar TL üzerindeki paranın neden önlem amaçlı kullanmadığını sorunca iktidar medyasının provokatif isimleri harekete geçti.

Havuz medyasındaki köşelerinden savunmaya geçen gazetecilerin kimi deprem vergileriyle ev yapıldığını iddia etti kimi yurttaşları hainlikle suçladı. Bunlardan biri de Star yazarı Ersoy Dede oldu.

AKP’li yazar Ersoy Dede deprem vergilerinin ne olduğu konusuyla ilgili akılalmaz bir yazı kaleme aldı. Dede, yandaş Star gazetesinde kaleme aldığı “Kötü insanlar dün de vardı, yarın da olacak” başlıklı yazısında deprem sonrası vergileri sorgulayan yurttaşları “kötü” ilan etti.

Dede, yazısında “Değerli dostlar dünyada iki tip insan vardır sadece.. İyi insanlar ve kötü insanlar.. Diğer tüm kategoriler bunun altındaki gruplardır.. Renkler, ırklar, cinsiyetler, eğitimler, sosyolojiler, meslekler… Hepsi ama hepsi iyi ya da kötü insandan daha belirgin ayrımlar değildir..” diyen Dede, “Doğanyol’da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen bir kadın varken, Mustafapaşa’da 12 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni taşınırken, ‘nerede bizim deprem vergilerimiz?’ diyen bir insan kötü bir insandır..” ifadelerini kullandı.