''Gençler sevişin'' paylaşımı yüzünden işinden oldu

Anadolu Ajansı’nda (AA) 12 yıl çalışan foto muhabir AA muhabiri Ensar Özdemir’in sosyal medya paylaşımları arasında yer alan ‘Gençler sevişin’ duvar yazısından dolayı işten çıkarıldığı ortaya çıktı.

Artı Gerçek’ten Fırat Yeşilçınar’ın haberine göre; Ensar Özdemir ‘istihbarati bilgi’ gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıştı. Özdemir’in sözleşmesi 667 sayılı KHK’ye dayandırarak feshedilmişti.

Özdemir’in kendi çektiği ve AA’da yayınlanan fotoğraflar üzerinden suçlanan Özdemir’e tazminatı da verilmedi.

Son yıllarda sadece iktidarın sevdiği haberleri yapmayı birinci görev edinen Anadolu Ajansı’nın başında Şenol Kazancı bulunuyor.

AA ‘HAKLI GEREKÇELERLE’ İŞTEN ÇIKARILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

15 Mart 2018 tarihinde sözleşmesi feshedilen Özdemir, avukatı aracılığıyla iş akdinin haksız şekilde feshedildiği gerekçesiyle Gaziantep 6. İş Mahkemesine tazminat davası açtı. AA ise Özdemir’in haklı gerekçeler ile işten çıkarıldığını savunmuştu.

Ancak Özdemir’in işten çıkarılma gerekçesinin gönderilen bir mektup olduğu ortaya çıktı.

GAZETECİLİK DENEYİMİ YOK

AKP İstanbul İl Gençlik Kolları’nın Kurucu Başkanı olan Kazancı, 2011 yılında önce Başbakanlık Başdanışmanı, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilince de Saray’a aynı görevle geçti. Kazancı daha sonra da devletin ajansının başına getirildi. Gazetecilik deneyimi olmadan atandı. Tecrübesi sadece yandaş TVNET’in başında bir süre yayın yönetmenliğinden ibaret…

“ACİL KASA AYARLA”

Bir dönem Yeni Şafak gazetesi’nde yazarlık yapan Kazancı’nın ismi 17 Aralık sonrası sızdırılan ses kayıtlarında da geçiyordu. Başbakan Erdoğan’ın Danışmanı Şenol Kazancı ile Başbakanlık Mali İşler Daire Başkanı Kasım Bostan arasında geçtiği iddia edilen bir konuşmada paraları koymak için bir kasa isteniyordu. Ses kaydına göre; Kazancı’ya ait olduğu öne sürülen ses, Bostan olduğu öne sürülen kişiden acil büyük boy kağıt kıyma makinesi ve paraları koymak için kasa istiyor. İki isim ikinci görüşmede işlerini bitirdikten sonra Efkan Ala’ya bilgi vermeleri üzerine konuşuyor.



