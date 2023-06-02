HaberTürk’te siyasi köşe yazılarına son verildi

Gazeteci İsmail Saymaz, HaberTürk’ün internet sitesinde siyasi köşe yazılarına son verildiğini duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından, son zamanlarda eleştirel dili nedeniyle yandaşların hedefi olan HaberTürk’e ilişkin açıklamada bulundu.

Saymaz, son 5 gündür köşe yazısının yayımlanmadığı HaberTürk’tün internet portalında siyasi köşe yazılarına son verildiğini duyurdu.

Kanalda güncel konulara ilişkin yayımlanan siyasi tartışma programlarına da son verilebileceğini ifade eden Saymaz, “HaberTürk yazarları bu programlarda yer almayabilir” ifadelerini kullandı.

Saymaz’ın paylaşımı şöyle:

“Habertürk’ün internet portalında siyasi köşe yazılarına son verildi. Köşe yazarları siyaset dışı konularda kalem oynatabilecek. Habertürk TV de siyasi tartışma programlarına son verebilir. Habertürk yazarları bu programlarda yer almayabilir.”

Habertürk’ün internet portalında siyasi köşe yazılarına son verildi. Köşe yazarları siyaset dışı konularda kalem oynatabilecek.

Habertürk TV de siyasi tartışma programlarına son verebilir. Habertürk yazarları bu programlarda yer almayabilir. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 2, 2023

ALTAYLI VE BAKİ KANALDAN AYRILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Habertürk TV ekonomi müdürü ve Para Gündem programı sunucusu Ebru Baki, 5 yıldır görev yaptığı kanalla yollarını aymıştı.Habertürk'te Teke Tek, Teke Tek Bilim ve Teke Tek Özel programlarını sunan gazeteci Fatih Altaylı da kanaldan ayrıldığını açıklamıştı.