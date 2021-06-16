Hadi Özışık, Veyis Ateş ile aralarında geçen görüşmeyi açıkladı

Suç örgütü lideri Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "irtibat sağladığı" iddia edilen ancak bu iddiaları yalanlayan Hadi Özışık, Veyis Ateş'le ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Hadi Özışık, ''Perde Arkası'' programında Sedat Peker ve Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'e yönelik iddilarını ele aldı.

Özışık, program süresince Veyis Ateş'in iddialara karşı sessizliğini bozması gerektiğinin üzerinde durdu.

Habertürk yönetimin isteğine rağmen Ateş'in konuşmadığını söyleyen Özışık, Veyis Ateş'i defalarca aradığını da dile getirdi.

Özışık, eğer suskun kalmayı tercih ediyor, konuşacak bir şeyim yok diyorsa da meslektaşlarından özür dileyerek mesleği bırakması gerektiğini söyledi.

Hadi Özışık, Veyis Ateş'in masum olabileceğini çünkü suçlamaların henüz iddia aşamasında olduğunu belirterek yine de vakit kaybetmeden soruşturma başlatılması gerektiğini ifade etti.

Özışık, Süleyman Soylu'nun kendisi ve Süleyman Özışık için hiç vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmasını örnek göstererek, söz konusu iddialarda Soylu'nun da adının geçtiğini söyledi ve bu konu ile ilgili de suç duyrusunda bulunulmasını gerektiğini belirtti.

Akçeli işlere karışan tüm gazetecilerin soruşturularak ortaya çıkarılmasını isteyen Hadi Özışık, sadece iki üç kişinin adının konuşulduğunu, adlarının bu işe karıştırılmak istenmesine karşı çıktı.