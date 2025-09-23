  1. Anasayfa
Halk TV'ye veda etmişti: İsmail Küçükkaya ekranlara geri dönüyor

Halk TV'ye veda etmişti: İsmail Küçükkaya ekranlara geri dönüyor
Güncelleme:

Halk TV ile yollarını ayıran İsmail Küçükkaya, tv100 ile anlaştı. Küçükkaya, pazartesi gününden itibaren hafta içi her sabah ekranda olacak.

Türk televizyonculuğunun usta ismi ve deneyimli gazeteci İsmail Küçükkaya, yeni programı “İsmail Küçükkaya ile Yenigün” ile tv100 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Samimi haberciliğiyle tanınan Küçükkaya, gündeme dair yorumlarıyla tv100'de Türkiye’nin nabzını tutmaya devam edecek.

Uzun yıllardır televizyon haberciliğinin sevilen isimleri arasına girmeyli başaran İsmail Küçükkaya, yeni adresinde yine sabah saatlerinde izleyici karşısında olacak. “İsmail Küçükkaya ile Yenigün”,  pazartesiden itibaren hafta içi her sabah saat 08.00’de tv100 ekranlarında yayınlanacak.

