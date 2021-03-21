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  3. Hilal Kaplan kendini okuyanları 'geri zekalı' ilan etti!

Hilal Kaplan kendini okuyanları 'geri zekalı' ilan etti!

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı alan Hilal Kaplan, sosyal medyada yaptığı "Gerizekalıya anlatır gibi anlattım diyebilirim" paylaşımıyla dikkat çekti.

Türkiye İstanbul Sözleşmesi kararını tartışırken, yandaş medya kararı savunmak için birbiriyle yarıştı. Kararı savunmak isteyen Hilal Kaplan ise art arda skandal açıklamalara imza attı.

Dün yaptığı bir paylaşımda Şevval Sam’a geri zekalı diyerek tepki çeken Kaplan, attığı tweeti kısa sürede sildi.

Bugün ise twitter hesabından bir paylaşımla “Yarınki yazımda geri zekalıya anlatır gibi anlattım.” ifadelerini kullanan Kaplan bir kere daha tepki çekti.

Kaplan’a sosyal medyada tepki yağdı.

 

Etiketler hilal kaplan geri zekalı sabah
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