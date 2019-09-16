Hükümete yakın medyada tartışma büyüyor: ''Ben kovmuyorum...''

Star'daki köşe yazısında Öztürk için "Milletvekili adayı gösterilmemesinin ardından AK Parti’ye cephe aldı" ifadelerine yer veren Dede'ye, Öztürk "Kimi, kimin mahallesinden gönderiyorsun? Sizin gibi sonradan gelenlerin bulaştırdığı virüsler yüzünden bu mahalle böyle hastalıklı hale geldi zaten. Ama arınacak ve temizlenecek buna eminim" dedi. Bunun üzerine Dede, "Temizliği gidenler değil kalanlar yapar. Ben senin için yanlış adresim" yanıtını verdi.

Özlem Albayrak'ın CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik mahkumiyet kararıyla ilgili kaleme aldığı yazısının yayınlanmamasının ardından gazetesi Yeni Şafak'tan ayrılmasıyla başlayan; Sabah yazarı Hilal Kaplan, Star yazarı Ersoy Dede, eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk ile AKP ve hükümete yakın yazarlar arasında başlayan tartışma sürüyor.

Star yazarı Dede'nin Öztürk'e dair köşe yazısında bir değerlendirme yapması üzerine Öztürk Twitter'dan "Kimi, kimin mahallesinden gönderiyorsun? Sizin gibi sonradan gelenlerin bulaştırdığı virüsler yüzünden bu mahalle böyle hastalıklı hale geldi zaten. Ama arınacak ve temizlenecek buna eminim" dedi.

Dede, köşe yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"Doç. Dr. Selman Öğüt ile gazeteci Kemal Öztürk bir televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. Burada Selman Öğüt, Kemal Öztürk’ün ‘politik doğruculuk’ başlığı altında bazı yerlere mesaj yolladığını açık etti. Ne olduysa ondan sonra oldu. Öğüt bir şey yapmadı. AK Parti iktidarının ilk yıllarında; Başbakan danışmanlığından AA Genel müdürlüğüne kadar pek çok önemli koltuğun teslim edildiği Kemal Öztürk’ün, milletvekili adayı gösterilmemesinin ardından nasıl AK Parti’ye cephe aldığının altını çizdi. O geceki yayın sonrası Kemalistlerden ve mahallenin eski sakinlerinden de bol bol alkış aldı Kemal Öztürk. Ne diyelim, hayırlı olsun."

Dede'den yanıt

Twitter'dan Öztürk'ün tweet'ine yanıt veren Dede, "Ben kovmuyorum, sen gidiyorsun..." ifadesini kullandı. Dede, "Temizliği de gidenler değil kalanlar yapar bilindiği üzere... Ayrıca bu iktidardan ne danışmanlık, ne AA Genel Müdürlüğü almışlığım var. Ne de milletvekili adaylığına soyunup da olmayınca küsmüşlüğüm... Ben senin için yanlış adresim..." diye yazdı.