İfadeye çağrılan ünlü spiker Ece Üner hakkında karar verildi

Ünlü haber spikeri Ece Üner, sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını duyurdu. Üner hakkında, ''yargı organlarını alenen aşağılama'' ve ''adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Üner, yurtdışı çıkış yasağı ve imza şartı talebiyle serbest bırakıldı.

Gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Üner, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Adalet Sarayı'na polis eşliğinde gelerek ifade veren Ece Üner, sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye önünde açıklama yapan Ece Üner daha sonra ayrıldı.

Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz. — Ece Üner (@eceuner12) March 18, 2025

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV sunucusu Ece Üner için, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özel, ''Gazeteci Ece Üner’e, bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle fiili gözaltı işlemi ve adli kontrol tedbiri uygulanması kabul edilemez. İktidar ve aparatları artık gazetecilerle uğraşmayı bırakmalıdır. Ece Üner’e ve Halk TV ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

DHA