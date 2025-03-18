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İfadeye çağrılan ünlü spiker Ece Üner hakkında karar verildi

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Ünlü haber spikeri Ece Üner, sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını duyurdu. Üner hakkında, ''yargı organlarını alenen aşağılama'' ve ''adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Üner, yurtdışı çıkış yasağı ve imza şartı talebiyle serbest bırakıldı.

Gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Üner, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ünlü haber spikeri Ece Üner, sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını duyurdu. Üner hakkında, ''yargı organlarını alenen aşağılama'' ve ''adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Üner, yurtdışı çıkış yasağı ve imza şartı talebiyle serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Adalet Sarayı'na polis eşliğinde gelerek ifade veren Ece Üner, sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Adliye önünde açıklama yapan Ece Üner daha sonra ayrıldı.

DHA

Etiketler ece üner ifade haber spiker
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