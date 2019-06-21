En ucuz Netflix hangi ülkede ? İşte Türkiye'nin sıralaması...

Türkiye'de en çok kullanılan online içerik platformlardan biri olan Netflix, dün sabah abonelik ücretlerine zam yaptı. Bu kapsamda Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde fiyatlar değişti.

Türkiye’de 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL oldu.

Yeni fiyatlar 20 Haziran Perşembe günü (bugün) itibarıyla geçerli olacak. Peki zam sonrası zam sonrası en pahalı ve en ucuz Netflix'e ev sahipliği yapan ülkeler değişti mi?

İşte Netflix'in aylık abonelik ücretlerinin en yüksek ve düşük olduğu ülkeler...

İspanya: 9 dolar

İtalya: 9 dolar

Fransa: 9 dolar

Almanya: 9 dolar

ABD: 8.99 dolar

Rusya: 8.97 dolar

Güney Kore: 8.2 dolar

İngiltere: 7.62 dolar

Kanada: 7.57 dolar

Japonya: 7.42 dolar

Hindistan: 7.19 dolar

Avustralya: 6.92 dolar

Brezilya: 5.70 dolar

Arjantin: 3.46 dolar

Türkiye: 3.11 dolar