En ucuz Netflix hangi ülkede ? İşte Türkiye'nin sıralaması...

Türkiye'de en çok kullanılan online içerik platformlardan biri olan Netflix, dün sabah abonelik ücretlerine zam yaptı. Bu kapsamda Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde fiyatlar değişti.
Türkiye’de 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL oldu.
Yeni fiyatlar 20 Haziran Perşembe günü (bugün) itibarıyla geçerli olacak. Peki zam sonrası zam sonrası en pahalı ve en ucuz Netflix'e ev sahipliği yapan ülkeler değişti mi?
İşte Netflix'in aylık abonelik ücretlerinin en yüksek ve düşük olduğu ülkeler...
İspanya: 9 dolar
İtalya: 9 dolar
Fransa: 9 dolar
Almanya: 9 dolar
ABD: 8.99 dolar
Rusya: 8.97 dolar
Güney Kore: 8.2 dolar
İngiltere: 7.62 dolar
Kanada: 7.57 dolar
Japonya: 7.42 dolar
Hindistan: 7.19 dolar
Avustralya: 6.92 dolar
Brezilya: 5.70 dolar
Arjantin: 3.46 dolar
Türkiye: 3.11 dolar