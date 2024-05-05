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İsrail polisi Al Jazeera'nin ofisini bastı

İsrail polisi Al Jazeera'nin ofisini bastı
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İsrail'den Al Jazeera için kapatma kararı aldı. Karar sonrasında İsrail İsrail polisi Al Jazeera'nin ofisini basarak ekipmanlarına el koydu.

İsrail’de Nisan ayında aralarında Katar merkezli Al Jazeera’nin da bulunduğu kanalların yayınlarını “ulusal güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle yasaklama yetkisi veren yasa onaylanmıştı. İsrail, yasanın onaylanmasının ardından ilk adımı attı. Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesi tarafından bugün yapılan oylamada Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. İsrail hükümeti kararın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, “Liderliğimdeki hükümet oybirliğiyle şu kararı aldı: Kışkırtıcı Al Jazeera İsrail'de kapatılacak” ifadelerini kullandı.

 İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Al Jazeera aleyhindeki kararın imzalandığını kaydederek, “Karar derhal yürürlüğe girecek. Aylardır, İsrail'de faaliyet gösterememeleri için her şeyi yaptım ve yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

POLİS KANALIN KUDÜS'TEKİ OFİSİNİ BASTI

İsrail polisi, Al Jazeera'nın Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Ambassador Oteli'ndeki geçici ofisine baskın düzenledi. Polis, Al Jazeera'nın İsrail'deki faaliyetlerinin yasaklanası yönündeki hükümet kararını otel işletmesi ve Al Jazeera çalışanlarına beyan etti.

İsrail polisi ve İletişim Bakanlığı görevlileri, Al Jazeera televizyonunun buradaki ses, görüntü ve elektronik ekipmanlarına el koydu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de polis ve bakanlık yetkililerinin otele baskın düzenlediği anların görüntülerini sosyal medya hesabından "Al Jazeera'yı kapatıyoruz" ifadesiyle paylaştı.

Etiketler İsrail al jazeera ofis polis baskını
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