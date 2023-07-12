Karar tebliğ edildi; TELE1’in kapanma tarihi belli old
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu TELE1’e verdiği yayın durdurma ve idari para cezasını tebliğ etti. TELE1 ekranları 7 gün süreyle karartılacak.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 20 Haziran’da ekrana gelen ‘4 Soru 4 Yanıt’ programında yaptığı açıklamalar sonrasında başlatılan inceleme "ekran karartma" cezasıyla sonuçlanmıştı.
Soruşturmanın ardından TELE1’e 7 gün süreyle ekran karartma, idari para cezası ve 4 Soru 4 Yanıt’a 5 program durdurma cezası verildi.
TELE1’e bugün ilettiği tebliğe göre, 7 günlük ekran karartma cezası 18 Temmuz Salı günü itibarıyla başlayacak, 25 Temmuz’da sona erecek. Öte yandan söz konusu cezanın tekrarlanması durumunda TELE1 lisansını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalacak.
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