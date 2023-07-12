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Karar tebliğ edildi; TELE1’in kapanma tarihi belli old

Karar tebliğ edildi; TELE1’in kapanma tarihi belli old
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu TELE1’e verdiği yayın durdurma ve idari para cezasını tebliğ etti. TELE1 ekranları 7 gün süreyle karartılacak.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 20 Haziran’da ekrana gelen ‘4 Soru 4 Yanıt’ programında yaptığı açıklamalar sonrasında başlatılan inceleme "ekran karartma" cezasıyla sonuçlanmıştı.

Soruşturmanın ardından TELE1’e 7 gün süreyle ekran karartma, idari para cezası ve 4 Soru 4 Yanıt’a 5 program durdurma cezası verildi.

TELE1’e bugün ilettiği tebliğe göre, 7 günlük ekran karartma cezası 18 Temmuz Salı günü itibarıyla başlayacak, 25 Temmuz’da sona erecek. Öte yandan söz konusu cezanın tekrarlanması durumunda TELE1 lisansını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalacak.

 

Etiketler rtük tele1 tele1 tv tele1 televizyonu ekran karartma
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