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  3. 05 Haziran 2017 17:01

Muhteşem Yüzyıl ülkeyi karıştırdı, şikayet yağıyor

Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekoru kıran dizi, maalesef Malezya halkı tarafından şikayet aldı ve sansüre uğradı

Muhteşem Yüzyıl ülkeyi karıştırdı, şikayet yağıyor
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Yayınlandığı her ülkede izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisi son olarak Malezya’da gösterilmeye başlanmıştı. Ne var ki bu kez ömrü kısa oldu. İzlenmediği için değil, aksine çok izlenip, izleyenlerin şikayeti üzerine sansüre uğradı.

OSMANLI TARİHİ LEKELENİYOR

The Rakyat Post’un haberine göre, Malezya’daki RTÜK, yani onların Film Sansür Kurulu LPF, Müslümanlar için uygun olmayan sahnelerin bulunduğu yönündeki iddialar üzerine, diziyi inceleme ve sansürleme kararı almış.

Halkın şikayetleri üzerine harekete geçen LPF, yaptığı açıklamada Malezya İslam Kalkınma Departmanı’na bir hayli şikayet geldiğini, şikayetlerin çoğunda izleyicilerin görüşü dizinin içeriğinin İslama uygun olmadığı ve müstehcen içerik barındırdığı yönündeydi. Ayrıca birçok seyirci dizi içeriğinin, Osmanlı İmparatorluğu tarihinin lekendiğini de belirtmiş.

İLİŞKİLERİ KANUNİ BAŞLATTI

Yaşanan bu olay pek çok kesimden tepki alırken, akıllara da Osmanlı-Malezya ilişkilerini getirdi. Hatırlatmakta fayda var.  Malaylar yani Malezyalılarla ilk ilişkilerin kökeni 13. Yüzyıl olarak bilinse de diplomatik ilişkiler 16’ncı yüzyılın ortaları yani Kanuni Sultan Süleyman döneminde başladı. Malezya’da sansüre uğrayan ilk ünlü dizinin Kanuni Sultan Süleyman’ı anlatan Muhteşem Yüzyıl olması da alınan kararda ilginç bir detay olarak göze çarpıyor

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