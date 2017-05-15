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  3. 15 Mayıs 2017 18:57

Mustafa Armağan ve yavuz Bahadıroğlu ifade verdi

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklanan Süleyman Yeşilyurt'un katıldığı programda yer alan Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu şüpheli olarak ifade verdi.

Mustafa Armağan ve yavuz Bahadıroğlu ifade verdi
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“Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ile “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından tutuklanan Süleyman Yeşilyurt'un katıldığı programda yer alan Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Mustafa Armağan ve Yavuz Bahadıroğlu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

Armağan ile Bahadıroğlu, avukatlarıyla ayrı ayrı Bakırköy Adalet Sarayına geldi. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Armağan ve Bahadıroğlu'nun ifadesine başvuruldu.

YEŞİLYURT'U SUÇLADILAR

Mustafa Armağan'ın ifadesinde, programa katılan Süleyman Yeşilyurt'un üslubunu tasvip etmediğini belirterek, “Bir mektubu konuşmak için Süleyman Yeşilyurt'u çağırdık. Tarih programıydı. Süleyman Yeşilyurt konunun dışına çıktı. Afet İnan'dan bahsetti. Canlı yayındı, müdahale edemedik. Konuşmaları destekleyen ifadeler kullanmadım” dediği öğrenildi.

Yavuz Bahadıroğlu'nun ise 45 yıldır yazarlık yaptığını, ilk defa savcılığın karşına geldiğini aktararak, "Programın moderatörlüğünü yapıyordum. Süleyman Yeşilyurt'u birkaç kez gördüm daha önce ama kendisini tanımıyorum. Atatürk ile ilgili sözlere katılmam mümkün değil. Canlı yayın olduğu için müdahale edemedim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bahadıroğlu ve Armağan, savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Hakkında başlatılan soruşturmada tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt, 12 Mayıs'ta Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce, TVnet'teki Derin Tarih adlı programında kullandığı ifadeler nedeniyle “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ile “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlarından tutuklanmıştı.

Aynı suçlardan hakkında farklı bir soruşturma yürütülen ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Hasan Akar ise henüz yakalanamadı. 

DHA & AA

atatürk , yavuz bahadıroğlu , mustafa armağan