Netflix'in deneme süresi de ücretli oldu

Netflix’in kötüye kullanım nedeniyle Türkiye’den kaldırdığı 30 günlük ücretsiz deneme üyeliği, ücretli olarak yeniden uygulamaya açıldı. Netflix’i 30 gün boyunca denemek isteyenler, 0,20 TL - 1,99 TL gibi ücretler ödeyerek deneme süresinden faydalanabilecek.

Webtekno'nun haberine göre; Netflix’in açıklamasında ilk 30 gün 1,99 TL’den edinilebilecek deneme sürümüne sadece yeni üyelerin ulaşabildiği belirtildi.

Bu noktada mail adresi, kredi kartı bilgileri gibi özel bilgileri kontrol eden Netflix, özellikle her ay farklı bir sanal kartla üyelik açıp platformu ücretsiz kullanan kullanıcıları engellemek istiyor.

