  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 22 Ağustos 2020 08:05

Netflix'in deneme süresi de ücretli oldu

Türkiye’deki kullanıcıların kötüye kullanımı nedeniyle 30 günlük ücretsiz deneme üyeliğini iptal etme kararı alan Netflix, uygulamayı ücretli olarak yeniden başlattı.

Netflix'in deneme süresi de ücretli oldu
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Netflix’in kötüye kullanım nedeniyle Türkiye’den kaldırdığı 30 günlük ücretsiz deneme üyeliği, ücretli olarak yeniden uygulamaya açıldı. Netflix’i 30 gün boyunca denemek isteyenler, 0,20 TL - 1,99 TL gibi ücretler ödeyerek deneme süresinden faydalanabilecek.

Webtekno'nun haberine göre; Netflix’in açıklamasında ilk 30 gün 1,99 TL’den edinilebilecek deneme sürümüne sadece yeni üyelerin ulaşabildiği belirtildi.

Bu noktada mail adresi, kredi kartı bilgileri gibi özel bilgileri kontrol eden Netflix, özellikle her ay farklı bir sanal kartla üyelik açıp platformu ücretsiz kullanan kullanıcıları engellemek istiyor.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
abonelik , ücret , netflix , deneme süresi , ücretli deneme süresi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM