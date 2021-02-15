Olay TV kapandı; yeni kanal planı da bitti!

30 Kasım 2020'de yenilenmiş kadrosuyla İstanbul'daki ofisinde yayına başlayan Olay TV, 25 Aralık 2020 tarihinde kapanmıştı. Olay TV'nin sahibi İş insanı Cavit Çağlar, kanalda yönetim değişiklik yapmak istemesi kamuoyuna yansımıştı.

"180 GAZETECİ İŞSİZ KALDI"

Bu haberi Barış Yarkadaş, Twitter hesabından şu sözlerle verdi:

“Olay TV ekibi az önce Kağıthane Cendere'deki binada toplandı. Kanal kurma girişimini sürdüren yöneticiler, sonuç alamadıkları için faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Böylece 180 arkadaşımız daha iktidarın baskıcı tutumları yüzünden bu karda kışta işsiz kaldı.

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, yeni kanalın kurulması için umut içinde bekleyen arkadaşlarına "Hüseyin Köksal Bey'in çabaları sonuç vermedi. Frekans almamız engellendiği için kanal kuramıyoruz" dedi. Konuştuğum arkadaşlar, Süleyman Sarılar'ın ağladığını ve 'Size hayatının en zor konuşmasını yapıyorum' dediğini aktardı. Hükümet, Olay TV ekibinin yeni bir kanal almasının önüne türlü engeller çıkardığı için 180 basın emekçisi işini, halkımız da haber alma hakkını kullanacağı bir yayın organını kaybetti. Çok yazık oldu. Çok üzücü...”