Ahmet Hakan'dan Cem Küçük'e: "Aşağılık tetikçi!''

Türkiye gazetesinin yazarı Cem Küçük dünkü yazısında itiraf gibi açıklamalarda bulunmuştu.

AK Parti Hükümeti'ne yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin yazarı Cem Küçük, dünkü "23 Haziran sürecinde akıl yoluna dönmeliyiz" başlıklı yazısında itiraf gibi açıklamalarda bulunmuştu.

Küçük, 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na AK Parti medyası tarafından kara propaganda yapıldığını ve bunun ters teperek AK Parti'ye zarar verdiğini belirttiği yazısında Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nu konuk ettiği canlı yayın için de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Oysa biraz zekâ ve medya bilgisi ile baksan İmamoğlu çok sayıda hata yapıyor. CHP adayına veren yüzde 48.9'u kemikleştirmek için yapılacak her yanlışı yapıyor bizim taraf medyası. İmamoğlu'na zarar versin diye yaptırılan Ahmet Hakan yayını da çok amatörce bir operasyonu ve ters tepti. Artık bu gerçekleri görelim. 31 Mart öncesi bizim taraf kanallarından birinde yapılan İmamoğlu yayını da CHP adayının oyunu arttırdı. Bunu hepimizi biliyoruz. Oysa o yüzde 48.9 içinde küçük de olsa bir çözülme yaşanmadan bu seçimi almamız mümkün değil."

Cem Küçük'ün bu yazısına Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugün köşesinden yanıt verdi. Cem Küçük için "şaklaban" diyen Ahmet Hakan, "Senin gibi FETÖ’cülük yapmadım... Senin gibi tetikçilik yapmadım... Senin gibi alçaklık yapmadım... Senin gibi operasyonlar çekmedim... Kısacası... Ben senin medyan falan değilim aşağılık tetikçi! Hadi ikile!” dedi.

Cem Küçük'ten itiraf gibi açıklamalar