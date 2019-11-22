İktidar tutkusu bizi kardeş katline götürmemeli!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti’den istifa edip yeni parti hazırlıklarını hızla sürdürürken AK Parti'den de her gün teşkilatlarda görevli isimlerin Davutoğlu lehinde istifaları geliyor.

Aynı zamanda da Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na ait İstanbul Şehir Üniversitesi’nin malvarlıklarına Halkbank tarafından tedbir konması tartışmaları devam ediyor.

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde bugün bu konuyla ilgili dikkat çeken bir yazı yer aldı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Faruk Beşer bugünkü yazısının “Şehir Üniversitesi haberleri herkes gibi bizi de üzüyor” ara başlıklı bölümünde, hükümeti çok ağır bir dille eleştirdi. Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi’nin malvarlıklarına el konulmasını, “İktidar tutkusu bizi kardeş katline kadar götürmemeli” diyerek tepki gösteren Beşer, iktidarın FETÖ’cüler gibi davrandıklarını da ima etti.

Faruk Beşer’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Biz FETÖ’ye neden karşı çıktık? Müslümana şedit, kâfire mülayim oldukları, başkalarına hayat hakkı tanımadıkları için değil mi?

Biz aynısını yaparsak ne farkımız kalır?

Bu kapının açılması yarın başkalarının da diğer vakıf üniversitelerine bunu yapmasına kapı açmaz mı?

Bu bağlamda meselenin Davutoğlu meselesi olmadığına kimseyi ikna edemeyiz.

Siyaset benim işim değil, ama onunla siyasi bir hesaplaşma yapılacaksa bunu kendi kulvarında yapmalıyız. Kaldı ki Şehir Üniversitesi demek de Davutoğlu demek değil.

İktidar tutkusu bizi kardeş katline kadar götürmemeli.

Son karar Sayın Cumhurbaşkanımız’a kalınca bu hatanın düzeltileceğini umuyorum.”