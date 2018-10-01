  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Polemik
  4. 01 Ekim 2018 16:57

Nagehan Alçı'dan Ciner Grubu'nun satışına yalanlama

"Ciner medya grubunun Kazak yatırımcılara satıldığına dair iddiaları ilişkin Nagehan Alçı yalanladı.

Nagehan Alçı'dan Ciner Grubu'nun satışına yalanlama
A+ A-

Nagehan Alçı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu satış iddialarını yalanlayarak "Ciner Medya Grubunun satıldığı yönündeki haberler kesinlikle ve tamamen asılsızdır, basın camiasına duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.

İddialara göre Ciner Holding'in, medya grubunun satışı için Kazak yatırımcılarla anlaştığı iddia edilmişti ve Kazak grubun ismi ve satışın bedelinin henüz açıklanmayarak bir süre sonra kamuoyuna duyurulacağı belirtilmişti.

ciner grubu , habertürk , nagehan alçı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM