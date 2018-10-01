Nagehan Alçı'dan Ciner Grubu'nun satışına yalanlama

Nagehan Alçı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu satış iddialarını yalanlayarak "Ciner Medya Grubunun satıldığı yönündeki haberler kesinlikle ve tamamen asılsızdır, basın camiasına duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.

İddialara göre Ciner Holding'in, medya grubunun satışı için Kazak yatırımcılarla anlaştığı iddia edilmişti ve Kazak grubun ismi ve satışın bedelinin henüz açıklanmayarak bir süre sonra kamuoyuna duyurulacağı belirtilmişti.