Nagehan Alçı'dan ''Kaşınma sen Kızılbaş, haddini bil'' çıkışı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, Habertürk TV canlı yayınında Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili 'katil devlet' ifadesini kullanması tepkilere neden oldu. Alçı tepkilere hedef şaşırtarak yanıt verdi.

Medyada söylediği sözler tartışılan Alçı bu sözleri açıklamak yerine, Habertürk spikeri Hülya Hökenek’i tartışmaya açtı. Hökenek'in linç edilmek istendiğini savunan Nagehan Alçı, "Kürt olduğu için bunu yapıyorlar" iddiasında bulundu.

Daha önce ekranlarda çok sayıda kişiyi hedef gösteren Alçı "Direneceğim" dedi.

Alçı "Bana atılan iftiralara bugüne kadar dava açmıyordum ama artık işler zıvanadan çıktı." diyerek dava açacağını duyurdu.

İşte Alçı'nın yazısındaki dikkat çeken o bölüm:



İftira, manipülasyon ve vandalizm ile gündemi kilitlemeye çalışarak ortamı zehirleyen, vicdan ve ahlak yoksunu faşist çevreler birkaç gündür cuma günü Habertürk TV’deki açık oturum üzerinden pespayeliğin, yalancılığın ve kafatasçılığın kitabını yazıyorlar.

Solcu ya da sağcı görünümlü faşist çevrelerin benimle ilgili hesabını biliyorum. Bu açıdan onlara kızmıyorum. Bu ülkedeki hegemonyalarının bitişini bizden biliyorlar. Hatta bu sebeple bugüne kadar büyük tolerans gösterip onların hakaretlerini ve iftiralarını dava konusu yapmadım.

Ancaaaaakkkk… Bu hadisede artık sınırı aştılar. Çirkinliğin dibini buldular. Meseleleri benimle olduğu halde konuyla hiç alakası olmayan sevgili Hülya Hökenek’i de linç etmeye kalkıyorlar.

Peki neden bu faşistler durduk yerde Habertürk TV’nin başarılı moderatörü Hülya Hökenek’i hedef alıyorlar?

Nedeni tek, utanç verici ve çok basit: Hülya bir Kürt. Bu nedenle O’nu linç ediyorlar. Kürt olduğu için tasfiye edilmesini istiyorlar.

O programda ilgili konuk apaçık faşizm yaptığı ve Hülya’ya da şahsen saygısızlık ettiği halde son derece objektif durmayı başaran ve yıllardır mesleğini en iyi şekilde yapan Hülya Hökenek katıksız bir ırkçı-kafatasçı zihniyetin hedefine oturtuldu.

Evet, artık Türkiye’de faşizm kendini saklama gereği bile duymayacak hale geldi. Alarm zilleri çalıyor. Utanmadan Hülya’nın Kürt oluşunu bir suçmuş gibi açıklama cüreti gösteriyorlar. Ama inanıyorum ki sökmeyecek faşizmin hoyrat kuralları. Çünkü mücadele edeceğiz.

Aynı kafa eğer kendisine itiraz eden gazeteci bir Alevi ise de hemen “Kaşınma sen Kızılbaş, haddini bil” diye bu sefer Alevi kimliğini suç unsuru olarak göstermeye kalkıyor. Yakın zamanda bizim gruptan bir arkadaşımız aynen bunu yaşadı.

Benzer şekilde daha birkaç ay önce Nihal Bengisu Karaca da benzer aşağılamalara maruz kaldı. Bir programda Hülya’ya da kasten saygısız davranan o faşist kafa, Nihal’e aynısını yaptı. Bu sefer dindar ve başörtülü olduğu için bir kadın yazar linç edilmek istendi.