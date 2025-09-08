RTÜK Başkanı'ndan basına gözdağı: ''Lisans iptali de dahil olmak üzere...''

  1. Anasayfa
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada yayın organlarını "Lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır" diyerek uyardı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısı üzerine çok sayıda İstanbullu CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru harekete geçerken polis ekiplerinin engeli ile karşı karşıya kaldı.

Yüzlerce vatandaş polis barikatıyla karşı karşıya kalırken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den görüntüleri haberleştiren muhalif kanallara uyarı geldi.

Şahin, "Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır" açıklaması yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklaması şu şekilde:

"Yayıncılara açık çağrımızdır;

Her koşulda basın ve yayın ilkelerine, haber yayıncılığına ilişkin mevzuat hükümlerine titizlikle riayet etmesi kanuni bir zorunluluktur.

Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını hedef gösteren yayıncılık anlayışı, açıkça mevzuat ihlalidir ve ağır yaptırımla karşılaşacaktır.

Canlı yayınlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin aktarılması, toplumda paniğe ve bilgi kirliliğine yol açacak bir sorumsuzluk örneğidir. Yayıncılarımızın yayın setinde belirlenen etik kurallardan sapmamaları, haber ve yorum arasındaki sınırları korumaları hukuken zorunludur.

Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır.

Üst Kurul olarak; tüm yayıncılarımızdan yayınlarını yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, basın ve yayın özgürlüğü kadar kamu yararı ve toplumsal huzuru da gözetmeleri gerektiğini önemle ve son kez tekrar hatırlatıyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

