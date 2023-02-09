RTÜK Fatih Altaylı'yı, Fatih Altaylı RTÜK'ü yalanladı

RTÜK’ten, Fatih Altaylı'nın canlı yayında yaptığı "yardım yayını yapmak istedik ancak bunu yapmayın dendi" sözlerine yanıt gelmiş ve RTÜK Fatih Altaylı'yı yalanlamıştı. Ancak Fatih Altaylı, kendisi için 'manipülasyon yapıyor diyen RTÜK Başkanı Şahin'e yanıt vererek, "Bu mesleği bırakırım, manipülasyon yapmam. Hiç bunlara pabuç bırakmadım hayatımda" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk Televizyonu'nda Maraş merkezi depremden etkilenenler için yardım yayını yapmak istedikleri fakat Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından gelen uyarı nedeniyle yayını yapamadıklarını söyledi.

Altaylı'ya RTÜK'ten yanıt geldi. RTÜK Basın Müşaviri Ertan Ömeroğlu, "Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir" dedi.

Ancak Fatih Altaylı'dan da RTÜK'e bir yanıt geldi ve Altaylı "Bu mesleği bırakırım, manipülasyon yapmam. Hiç bunlara pabuç bırakmadım hayatımda" diyerek RTÜK'ü çok sert bir dille eleştirdi.

Altaylı, Şahin'in ismini anmadan şunları söyledi:

"Bazıları demişler ki 'Fatih Altaylı manipülasyon yapıyor.' Buradaki herkes de şahittir ki ben hayatımda hiçbir şeyi manipülasyon yapmadım. Fatih Altaylı manipülasyon yapmaz. İstediğiniz kutsal ne varsa üstüne basıp konuşuruz. Fatih Altaylı hiçbir alanda manipülasyon yapmamıştır, bunu bilin. Bu mesleği bırakırım, manipülasyon yapmam.

Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kimsenin oyuncağı hayatımız boyunca olmadık, olmamaya gayret ettik. Bilmeden sürç-i lisan etmiş her zaman olabiliriz. Yanıltılmış, buna bağlı olarak yanlış bir şey söylemiş olabiliriz. Ama manipülasyon yapmak bizim kitabımızda yazmaz. Bizim kitabımız dürüst kitaptır. Biz hakikatten bahsederiz. İsteyen rahatsız olur, isteyen tehdit eder, hiç bunlara pabuç bırakmadım hayatımda. Herkese iyi geceler. Aklımız, fikrimiz, her şeyimiz deprem bölgesinde."

Fatih Altaylı ne demişti ?

Habertürk canlı yayınında konuşan Fatih Altaylı, "Bu akşam bir yardım ve destek programı yapmak istiyorduk. Sanatçılar, yerli ve yabancı sporcular, bilim adamları, iş dünyasından isimler hep beraber olacaktık. En azından depremdeki bir kısım ihtiyacı gidermek için bir kampanya yapacaktık. Amacımız konteyner evler yapabilmekti, birkaç bin tane olsa bile sağlamaktı. Son dakikada RTÜK’ten gelen bir talimatla 'bunu yapmayın' dendi niyeyse. Ortak bir yayın falan olacakmış galiba bilemiyorum" dedi.