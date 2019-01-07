Sedat Peker ile Nevşin Mengü birbirine girdi

Gazeteci Nevşin Mengü ile Sedat Peker arasında sosyal medyada kavga çıktı. Mengü, sosyal medya hesabından Sedat Peker'in Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Bunun üzerine Peker, Mengü'nün Adnan Oktar birlikte çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

INSTAGRAM'DAN CEVAP VERDİ

Nevşin Mengü, Sedat Peker ve Bülent Yapraklıoğlu'nun o fotoğrafını, "Tek fotoğrafla Türkiye'deki mevcut durumun özeti" yorumuyla paylaştı. Sedat Peker ise Mengü'nün kendi fotoğrafıyla ilgili yaptığı yoruma Instagram'dan cevap verdi. Peker, Mengü'nün Adnan Oktar ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"SAYGISIZCA YORUM YAPMASINA İMKAN SAĞLAMIŞ"

Sedat Peker açıklamasında, "Eski haber sunucularından Nevşin Mengü hanım, Ahsen TV'nin yorumcusu Bülent Yapraklıoğlu'yla beraber çekilmiş olduğum fotoğraf kullanarak fotoğrafın altına (tek fotoğrafla Türkiye'deki mevcut durumun özeti) diye not düşmüş. Bu hanımefendi yorum bölümünü de açık bırakarak bazı müptezellerin aleyhimde saygısızca yorum yapmasına imkan sağlamış. Geçmiş röportajlarımda da devamlı olarak belirttiğim üzere ben herkesin sevgisine asla talip olmadım, onurlu ve şerefli insanların sevgisine talip oldum.Adnan Oktar'in karşısında gelinlik kız gibi oturan Nevşin Mengü hanim'in ve onun paylaşımının altına şahsıma saygısızca yorum yapan müptezel kişilerin sevgisine takdir edersiniz ki ömrümün hiçbir döneminde asla ihtiyaç duymadım." ifadelerini kullandı.