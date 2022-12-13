Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu

TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına düzenlenen ödüller sahiplerini buldu. Dokuz dalda 19 kişinin ödül aldığı törende konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto “Gazeteciliğin arkasındayız” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2022 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, sanatçı, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları 12 Aralık 2022 Pazartesi günü Burhan Felek Konferans Salonu’nda ‪saat 14.00’de düzenlenen törende ödüllerini aldı. Törenin sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş üstlendi. Tören Atatürk, silah ve çalışma arkadaşlarıyla, haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen gazetecilerle, ölen TGC üyeleri anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.

TURGAY OLCAYTO: KALEMİMİZİ SATMIYORUZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto açılış konuşmasında şunları söyledi;

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucu başkanı Sedat Simavi’yi ödüllerle anmak için toplandık bugün. Sedat Simavi bizim için çok önemli bir simgeydi. İyi bir karikatür sanatçısı ve iyi bir gazeteciydi. Bunları yaparken de hem sarayı eleştirmekten hem de Mustafa Kemal'in devrimine yardımcı olmaktan alıkoymadı kendini. Ustamızın çizdiği yolda devam etmeye çalışıyoruz. Var gücümüzle bir takım tersliklere karşı koyuyoruz, eğilmiyoruz, bükülmüyoruz. Kendisinin dediği gibi kalemimizi satmıyoruz. Türkiye'de hala basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engeller kalkmıyor. Türkiye'de hala OHAL zamanında konulan daha doğrusu uygulanan temel hak ve özgürlüklerin askıda olması devam ediyor. Türkiye'de hala yasaklar, sansür, oto sansür kol geziyor. Sansür Yasası Meclis’ten geçti ve hemen gazetecilere kullanılmaya başlandı. Gazeteciliği, sanatı, tiyatroyu, sinemayı sansür eden bir anlayıştan söz ediyoruz. Sıkı Yönetim Komutanları gibi her toplantıyı saklıyor, her tiyatro oyununu yasaklıyorlar. Gazeteciler, aydınlar hapiste. Gazeteciler haber yapıyor, tehdit ediliyorlar. Timur Soykan 6 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismarı haberleştirdi. Tehditler aldı. Biz meslektaşımızın arkasındayız. Gazeteciliğin arkasındayız. Ödül alan tüm meslektaşlarımı, yazarları, spor ve bilim insanlarını kutluyorum.”

DOKUZ DALDA 19 ÖDÜL VERİLDİ

Genel Sekreter Sibel Güneş 11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC kurucu Başkanı Sedat Simavi adına konulan ödüllerin 46 yıldan bu yana sürdürüldüğünü belirterek “Ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor alanlarında veriliyor. 3500’den fazla kuruluş, fakülte ve yayınevine adayları soruldu. Bu yıl 389 kişi eser ve 5 takım aday oldu. Sonuçta dokuz dalda 19 ödül verildi. Ödüllere olan ilginin artması özgür gazetecilik yapacağımız günlere dair umudumuzu canlı tutuyor” dedi.

GAZETECİLİK ÖDÜLÜ MURAT AĞIREL’İN OLDU

Murat Ağırel Yeniçağ Gazetesi’nde 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 Mayıs 2022 tarihlerinde yayımlanan “Uyuşturucu Kıskacında Türkiye” haberi nedeniyle ödüle değer görüldü. Murat Ağırel’in ödülünü Gazetecilik Seçici Kurulu ve TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen verdi. Murat Ağırel ödülünü alırken yaptığı konuşmada şunları söyledi.

MURAT AĞIREL: MESLEĞİN NAMUSUNU KORUYAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“2022 yılındayız. Dünya Basın Özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 149. sıradayız. Gazetecilere karşı özellikle seçim dönemleri yaklaştıkça baskı ve şiddet konuşuluyor. Bunu kılcal damarlarımıza kadar hissediyoruz. 6 yaşındaki çocuğa yönelik istismarın haberleştirilmesinde Timur Soykan ve biz her türlü hakarete maruz kaldık. Bizi eğiten ustalarımız gibi bu mesleğin ve kalemin namusunu savunmaya devam ettik ve edeceğiz. Ödülümü Gezi tutsakları Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altunay, Mine Özerdem, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'a ithaf etmek istiyorum.”

GAZETECİLİKTE ÖVGÜ EYLEM NAZLIER’İN

Seçici Kurul Evrensel Gazetesi’nde 16 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan “Yaşadıklarımı Dikkate Alsalardı Beyza Hayatta Olabilirdi! Beyza’nın Katili, Başka Bir Çocuğu Daha İstismar Etmiş” başlıklı haberi ile Türkiye’nin kanayan yarası, kadın cinayetleri ve çocuk istismarına yol açan ihmaller zincirini ortaya koyması nedeniyle Eylem Nazlıer’i övgüye değer buldu.

Eylem Nazlıer ödülünü Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı ve TGC Onur Kurulu Üyesi Adnan Özyalçıner’den aldı. Eylem Nazlıer ödülünü alırken şöyle konuştu.

EYLEM NAZLIER: BİZ GAZETECİLERE ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV DÜŞÜYOR, GERÇEĞİ DUYURMAK

“Türkiye’de yoksulluk, işsizlik almış başını gidiyor. Çocuklar istismar ediliyor, her gün kadın cinayetleri ile karşı karşıyayız. Kentsel dönüşüm adı altında yoksul halkın evleri ellerinden alınıyor, talan ve yağma devam ediyor. Biz gazetecilere çok önemli bir görev düşüyor. Gerçekleri halka duyurmak. Ama gazeteler, gazeteciler baskı altında tutuluyor. Basın İlan Kurumu Evrensel’in resmi ilan yayınlama hakkını iptal ediyor. Ödülümü Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve yazarımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile tutuklu meslektaşlarıma adıyorum.”

RADYO ÖDÜLÜ

Seçici Kurul yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer radyo programı olmadığına karar verdi.

RADYODA ÖVGÜ DİDEM KARAKELLE SAYIN’IN OLDU

Seçici Kurul, Didem Karakelle Sayın’ın TRT Radyo1’de 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan “Dünya Mirası: Troya Antik Kenti” adlı programını araştırmaya dayalı bilgilendirici ve itinalı bir içerikle hazırlanması, anlatım özellikleri ve tempolu dili nedeniyle övgüye değer gördü.

Didem Karakelle Sayın’a ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Karagöz verdi. Didem Karakelle Sayın ödülünü alırken şunları söyledi:

DİDEM KARAKELLE SAYIN: BU ÖDÜL ÇOK DEĞERLİ

“Bu ödülü aldığım için gurur duyuyorum. Bu ödül çok önemli ve değerli bir ödül. Kurumum TRT İstanbul Radyosu’na, tüm emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve Seçici Kurula teşekkür ediyorum.“

TELEVİZYON HABER ÖDÜLÜ FOX TV’NİN

Seçici Kurul FOX TV’de 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan “Kaş Yaparken Göz Çıkardılar” adlı ortak haber programında bir sağlık skandalını ortaya çıkarmaları nedeniyle Yeşim Karacaoğlu ve Mehmet Akif Balıkçıoğlu’nu ödüle değer gördü.

Yeşim Karacaoğlu ve Mehmet Akif Balıkçıoğlu’na TGC Başkan Yardımcısı ve Radyo TV Seçici Kurul Başkanı Doğan Şentürk verdi.

Mehmet Akif Balıkçıoğlu ödülünü alırken şöyle konuştu:

MEHMET AKİF BALIKÇIOĞLU: AMELİYAT MASASINDAKİ İNSANLAR EVLERİNE GÖNDERİLDİ

“Biraz bu haberi ve sürecini anlatmak istiyorum. Etlik Şehir Hastanesi açıldıktan sonra Ankara'da çeşitli hastaneler bu hastaneye taşındı. Tabii hastaneye randevu ile gelenler geldiler ama istedikleri gibi olmadı doktorları bulamadılar, ulaşamadılar. Ameliyat masasından insanları kaldırıp evlerine göndermek hem o insanları çok öfkelendirdi hem de bizleri de çok şaşırttı. Biz de bunları haberleştirdik. FOX ekranlarına taşıdık. Umarım yetkililerin dikkatini çekebilmişizdir.”

Yeşim Karacaoğlu ödülünü alırken şunları söyledi:

YEŞİM KARACAOĞLU: 85 YAŞINDAKİ HASTA YAPRAK GİBİ TİTRİYORDU

“Ankara'nın yüksek tansiyonlu siyasetinden bir günlüğüne ara vererek burada olmak oldukça keyifli. Ama ne yazık ki, hastanelerimizin kapanmayacağına dair garantili cümleler kurulan bir dönemde hastanelerin içlerinin boşaltılmasına bizler de tanıklık ettik. Yaptığımız bu röportajda 85 yaşındaki Celal Yeşilyurt'un yaprak gibi titrediğini gördük. Bunları unutmak mümkün değil. Bu değerli ödül için ediyor ve ödülü babama ithaf ediyorum.”

TELEVİZYON HABERDE ÖVGÜ HABERTÜRK’E VERİLDİ

Seçici Kurul 24 Ağustos 2022 tarihinde Habertürk TV’de yayınlanan “İzmir’de Az Hasarlı Kiralık” adlı haberle insan yaşamını hafife alan ve değersizleştiren büyük bir felaketten rant sağlayan sosyolojik bir skandalı izleyiciye duyurmaları nedeniyle muhabir Gülçin Hacıevliyagil Ayçe ve Kameraman Mustafa Kemal Kiruk’u övgüye değer gördü.

Gülçin Hacıevliyagil Ayçe ve Kameraman Mustafa Kemal Kiruk ödülünü Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ten aldı.

GÜLÇİN HACIEVLİYAGİL AYÇE: İZMİR DEPREMİNDEN ÇOK DERSLER ALMAK GEREKİYOR

Gülçin Hacıevliyagil Ayçe ödülünü alırken duygularını şöyle dile getirdi:

"30 Ekim İzmir Depremini biz yerinde yaşadık. Deprem anını ve sonrasını kamuoyuna aktarmaya çalıştık. Ama görevimiz bitmedi. Bu depremden çok dersler çıkarılması gerekiyor. Bu ödül için teşekkür ediyor, kaybettiğimiz 117 canı bir kez daha anarak ödülümü alıyorum.”

TV BELGESEL ÖDÜLÜ ŞÜKRAN PAKKAN’IN

GAİN Dijital TV’de 19 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “Çek Çek” adlı belgeselde büyük kentlerdeki kağıt toplayıcılarının yaşam koşullarını ve umutlarını ele alması nedeniyle Şükran Pakkan ödüle değer bulundu

Şükran Pakkan ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü Göksel Göksu’dan aldı.

ŞÜKRAN PAKKAN: KÜLLERİMİZDEN YENİDEN NASIL DOĞACAĞIZ

Şükran Pakkan ödülünü alırken: “Öncelikle Çek Çek’e emek veren eli değen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son günlerde şunu çok düşünmeye başladık. Gazetecilik ölüyor mu, çok mu güç kaybediyor, başımıza neler gelecek acaba, küllerimizden yeniden nasıl doğacağız? Bu anlamda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ve ödül seçici kuruluna, mağdurun ve sesini duyurmak isteyen insanların yanında olduğu için çok teşekkür ediyorum. Bize gazeteciliğin ölmeyeceğini hatırlattılar.” diye konuştu.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ BÜLENT ÇELİK’İN

Seçici Kurul Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kurullarının adayı olan Bülent Çelik’i karikatür sanatına verdiği emekten dolayı ödüle değer buldu.

Bülent Çelik’e ödülünü Karikatür Seçici Kurul Başkanı Emre Ulaş verdi.

BÜLENT ÇELİK: ÇİZGİ İNSANLIĞIN İLK ENTELEKTÜEL FAALİYETİ

Bülent Çelik ödülünü alırken şöyle konuştu:

“Bugünlerde yaşadığımız kasvetli ortamı dağıtmak çok kolay değil ama çizginin insanlığın ilk entelektüel faaliyeti olduğunu ve yazıdan evvel geldiğini belirtmem öncelikle gerekli. Hayatını çizerek kazanan ender karikatürcülerden biriyim. Çünkü karikatürle hayatını sürdürmek çok kolay değil. Bugün Gazete Pencere’de çiziyorum. İnşallah ömrüm yettiğince de çizmeye devam edeceğim. Bu ödül için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ve Seçici Kurula teşekkür ediyorum.”

EDEBİYAT ÖDÜLÜ SELÇUK ALTUN’UN OLDU

“Kitap İçin 5” adlı eseriyle edebiyat dalında ödüle değer görülen Selçuk Altun’a ödülünü Edebiyat Seçici Kurulu Başkanı Doğan Hızlan sundu. Selçuk Altun ödülü aldıktan sonra bir konuşma yaptı:

SELÇUK ALTUN: SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLLERİ ÜLKENİN EN PRESTİJLİ ÖDÜLLERİ

Selçuk Altun: “20 yılı aşkın zamandır yazıyorum ama bir edebiyat ödülüne başvurmak hiç aklıma gelmedi. Son romanım yayınlandığında bir ödüle başvurmam önerildiğinde aklıma Sedat Simavi Ödülleri geldi. Ben bu ülkede ödül alacaksam o da Sedat Simavi Ödülü olmalıdır. Yarım yüzyıla yaklaşan köklü bir geçmişi ve saygın bir kimliği olması nedeniyle ve geçmişteki kazananlar listesinin etkisiyle bu ödüle başvurdum. Beni bu ödüle değer gören Seçici Kurula ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ PROF.DR. CEM BEHAR’IN

Sosyal Bilimler Ödülü Seçici Kurulu “Kadim İle Cedid Arasında – III. Selim Döneminde Bir Mevlevi Şeyhi: Abdülbaki Nasır Dedenin Musiki Yazmaları” adlı eseri nedeniyle Prof. Dr. Cem Behar’ı ödüle değer gördü. Cem Behar’a ödülünü Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Sema Erder verdi.

PROF.DR. CEM BEHAR: GAZETECİLER ÇALIŞMALARINDA TARİHSEL DERİNLİĞİ UNUTMAMALI

Cem Behar ödülünü alırken şunları söyledi:

“2014 yılından sonra bu ödüle ikinci kez değer görülüyorum. 60 yıldır çok sadık bir gazete okuyucusuyum. Sosyal bilimci ve tarihçi olarak genç gazetecilere çok kısa bir önerim olacak. Gazeteciler haberde anı yakalamak isterler. Kendilerine önerim araştırmacı gazetecilik yaparken işin mekânda değil, zamandaki derinliğini unutmamaları, çalışmalarına tarihsel bir derinlik katmayı ihmal etmemeleridir.”

FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ PROF. DR. EMRAH ÖZENSOY’UN

Fen Bilimleri dalında “Yakın-Alan Nano-Infrared Spektroskopisi İle Katalitik Kükürt Zehirlenmesinin Moleküler Patikalarının Nanometre Ölçeğinde Belirlenmesi” makalesiyle Prof. Dr. Emrah Özensoy ödüle değer görüldü.

Özensoy’un ödülünü Fen Bilimleri Seçici Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yücel Yılmaz ile Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Önder Pekcan verdi.

PROF. DR. EMRAH ÖZENSOY: CUMHURİYETİN DEĞERLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Özensoy ödülü alırken yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi:

“Bu ödül için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne, seçici kuruldaki hocalarımıza, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm Cumhuriyet değerlerine ve tabii ki bizi bilime yönlendiren, teşvik eden, bu yolda koşmamızı sağlayan aileme çok teşekkür ediyorum. Arada sırada birinin omuzunuza dokunup ‘teşekkür, aferin’ demesi biz bilim adamlarını bir sonraki güne daha büyük bir azimle taşıyor. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok daha özgür ve çok daha ferah bir yeni yıl diliyorum.”

FEN BİLİMLERİNDE ÖVGÜ PROF.DR. SEDA KESKİN AVCI ve EKİBİNİN

Seçici Kurul “Yapısal Yönlendirmeli Hesaplamalı Tarama Metodunu Kullanarak CO2 Yakalama ve H2 Saflaştırma İçin Kovalent Organik Yapılı Malzemelerin Keşfinin Hızlandırılması” adlı ortak makale nedeniyle Prof. Dr. Seda Keskin Avcı-Gökhan Önder Aksu- Doç. Dr. Öğr. Üyesi İlknur Eruçar Fındıkçı ve Dr. Zeynep Pınar Haşlak’ı övgüye değer gördü.

Prof. Dr. Seda Keskin Avcı, Gökhan Önder Aksu, Doç. Dr. Öğr. Üyesi İlknur Eruçar Fındıkçı ve Dr. Zeynep Pınar Haşlak ödülünü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan aldı.

SEDA KESKİN: BİLİMSEL ARAŞTIRMA İYİ BİR EKİP GEREKTİRİYOR

Prof. Dr. Seda Keskin Avcı ödülü alırken şunları söyledi.

“Mühendislik alanında genellikle araştırma ödüllerini öğretim üyesi tek başına kucaklar. Ancak, ben bu ödüle üç pırıl pırıl öğrencimle başvurdum. Çünkü fen bilimleri ve mühendislikte öğrenciler olmadan araştırma yapmak mümkün değil. Seçebilecek onlarca yol varken bilim yolunu ilerlemeyi seçen ve geleceğe dair yegane umudumuz olan genç arkadaşlarımla birlikte görev yaptığım çok mutluyum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne, seçici kurula ve tüm ekibime sonsuz teşekkürler.”

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ DR. ARİF ENGİN ÇETİN’İN OLDU

Sağlık Bilimleri Ödülü Seçici Kurulu, “Başta Kanser Olmak Üzere Çok Sayıda Hastalığın Tedavisinde Kullanılabilecek İlaçların Taranmasına Kolaylık Sağlanması Beklenen Hücre Büyümesini Ölçmek İçin Kırılma İndisi Algılama Platformu” çalışması nedeniyle Dr. Arif Engin Çetin’i ödüle değer gördü. Arif Engin Çetin’e ödülünü Sağlık Bilimleri Seçici Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gül verdi. ARİF ENGİN

ÇETİN: BİRÇOK HASTANIN UMUDUNA IŞIK OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

Arif Engin Çetin ödülü alırken görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

“ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Kurucu Başkanı ve Türk gazeteciliğinin gerçek öncülerinden Sedat Simavi’nin adına düzenlen bu törende sizlerle beraber olmak benim için çok büyük mutluluk. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne ve seçici kurula beni bu anlamlı ödüle değer gördükleri için şükranlarımı sunuyorum. Kanser hastalarının tedavisinde hekimlerin en uygun ilaç ya da ilaç kombinasyonlarını seçme konusunda yaptığımız çalışmaların ödüle değer görülmesi bu konuda beni çok umutlandırdı.”

SAĞLIK BİLİMLERİNDE ÖVGÜ PROF.DR. FATMA ALİBAZ ÖNER’E VERİLDİ

Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Fatma Alibaz Öner’in “Femoral Ven Duvar Kalınlığı Ölçümü: Behçet Hastalığı İçin Yeni Bir Tanısal Test”Eserini Behçet Hastalığı Tanısında Yeni Bir Test Olarak Kullanılabilecek “Femoral Ven Duvar Kalınlığı Ölçümü” tanısını övgüye değer gördü.

Prof. Dr. Fatma Alibaz Öner mazereti nedeniyle törene katılamadı.

SPOR ÖDÜLÜ KADIN BOKS MİLLİ TAKIMI’NA VERİLDİ

Seçici Kurul 2022 yılında gerçekleşen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda tarihte ilk defa 5 dalda altın, 2 dalda bronz madalya kazanan, ekip olarak şampiyon olan ve tarihte bir ilke imza atan Kadın Boks Milli Takımı’nı devam eden ve devam edecek görünen performansı nedeniyle ödüle değer gördü.

Kadın Boks Milli Takımı’nın ödülünü Spor Seçici Kurulu Üyesi ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Özgenç’e verdi.

EYÜP ÖZGENÇ: KIZLARIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜRLER

Eyüp Özgenç yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Son şampiyonada Dünya Birincisi olduk. Ayrıca yayınlanan Dünya Boks Birliği bülteninde Amerika’nın ardından dünya ikincisi olarak gösterildik. Bize bu ödülleri almamızı sağlayan kızlarımıza ve bizi bu ödüle değer gören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri Seçici Kurulu’na sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza da bir teşekkür borcum var.”

Eyüp Özgenç’in konuşmasının ardından Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir, Sema Çalışkan ve Elif Güner’e ödül belgeleri sunuldu.

Dijital Basın’ın medya takip sponsorluğu, Momentum İletişim ve Paydaş İlişkileri Yönetimi Şirketi’nin toplantı ve Suvla’nın ikram sponsorluğuyla yapılan tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

