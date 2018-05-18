Skandal ! Filistinlileri fare olarak karikatürize etti

ABD'li karikatürist Michael Ramirez, İsrail tarafından katliama uğrayan Filistinlilerle kendince alay eden bir karikatür çizdi. İki Pulitzer ödülü bulunan Ramirez, Twitter'dan da paylaştığı karikatüründe şehit edilen Filistinlileri "fare" gibi gösterdi.

"Bunların hepsi İsrail'in suçu" yazılı alçak karikatürde, farelerin uçurumdan aşağıya atladığı görülüyor.



Paylaşımına birçok kullanıcı 'yazıklar olsun' yorumunu yaptı.

62 ŞEHİT, 3000'E YAKIN YARALI



Gazze sınırında İsrail tarafından 62 Filistinli şehit edilmiş 3000'e yakın kişi de yaralanmıştı. Şehit edilen kişiler arasında 8 aylık bir bebek olmak üzere çok sayıda kadın ve çocuk bulunuyordu.