Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu açıklandı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalının en çok sevilen yarışma programı Survivor 2021 için geri sayım başladı. Bu sezon Ünlüler-Gönüllüler formatı ile ekrana gelecek olan Survivor 2021'in kadrosu da belli oldu. Survivor'un Youtube hesabından yayınlanan videoya göre Ünlüler ve Gönüllüler takımında ekranlardan ve sosyal medyadan tanıdığımız pek çok isim yer alıyor. Peki Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 gönüllüler ve ünlüler kadrosunda kimler olacak? İşte detaylar;

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Survivor Türkiye'nin Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi günü yeni sezonuyla izleyiciyle buluşacak. Survivor 2021 bu sezon da Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla ekrana gelecek.

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER KADROSU

9 Ocak'ta yayınlanacak Survivor 2021 için geri sayım başlarken ünlüler kadrosu açıklandı. Survivor'ın ünlüler takımı oyuncu ve milli sporculardan oluşuyor. Ünlüler takımında, Baş Pehlivan İsmail Balaban, milli tenisçi Melis Sezer, oyuncu Çağrı Atakan, milli atlet Meryem Kasap, oyuncu Hayrettin, futbolcu Barış Özbek, milli basketbolcu Merve Aydın, oyuncu Batuhan Karacakaya, oyuncu Öykü Çelik ve oyuncu Cemal Hünal yer alıyor.

SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2021'de ünlülere karşı yarışacak gönüllüler takımında yer alacak isimler de açıklandı. Gönüllüler kadrosunun en dikkat çeken isimleri Survivor'un eski sunucusu Hanzade ve ''Irmağa gidiyorum" videosuyla fenomen olan Reşat Hacıahmetoğlu oldu. Survivor 2021 gönüllüler kadrosu şu şekilde; Uğurtan Dora, Sancakay Ilım, Emin Günenç, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karacak, İlayda Şeker, Yiğit Poyraz, Sena Özdemir, Ayşe Yüksel, Reşat Hacıahmetoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Steven Salam.

Survivor 2021'in Ünlüler ve Gönüllüler takımı açıklandı - FOTO GALERİ