TELE1’in borçları ödendi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE1’e kesilen ve ayın 22’sine kadar ödenmemesi halinde haciz işlemi başlatılacağı bildirilen RTÜK cezalarının ödendiğini duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından TELE1’e kesilen cezaların, ayın 22’sine kadar ödenmemesi halinde haciz işlemlerinin başlatılacağı bildirilmişti.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, tüm borçların ödendiğini ve lisans tehlikesinin ortadan kalktığını duyurdu. TELE1 destekçilerine teşekkür eden Yanardağ, ablukanın kırıldığını ifade etti.

Ödenen borçlara ait makbuzları canlı yayında gösteren Yanardağ, “Bu medyanın bir utanç belgesidir. Bu makbuzlar utanç belgeleridir.” diye konuştu.

“RTÜK cezalarının ödenmemesi halinde 182 bin TL’ye satışa çıkarılacaktık” diyen Yanardağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Laiklik mücadelesine, demokrasi mücadelesine katkıda bulunan bütün dostlarımıza, yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hangi kararlılıkla yayıncılık yaptıysak bundan sonra da yolumuza öyle devam edeceğiz. Ben sizleri kutluyorum, bu kumpası siz bozdunuz. Türkiye’de büyük bir dayanışma hareketi yaşandı. Bir toplumsal mücadeleye dönüştü. Bu mütevazi ama önemli bir öyküdür. Önemli başarıların habercisi diye nitelendirebiliriz. Ben tüm yurttaşlarımıza, izleyicilerimize, destekçilerimize saygılarımı iletiyorum. Sonsuz övgüyü hak ediyor seyircilerimiz. Önlerinde saygıyla eğiliyorum.”