A Haber'in seçim uzmanı kebapçı çıktı

AK Parti Hükümeti'ne olan yakınlığıyla bilinen A Haber ekranlarında yaşanan bu olay günün konusu oldu.

Yerel seçimlerde İstanbul'da kazanan resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu olurken seçimlerde usulsüzlük olduğunu iddia eden A Haber televizyonu ABD seçimlerini örnek göstererek "ABD seçim analisti" unvanıyla Kenan Demir'le canlı yayında konuştu.

Demir, ABD seçimlerindeki itirazları, oyların sayımını anlattı.

Sosyal medya hesabından da "Mazbatayı verin diyenlere şu notu bırakın. Halkın iradesiyle kazanılan her makamın mazbatası verilir ama bir usulsüzlük söz konusuysa sonuna kadar araştırılır. Bırakın YSK görevini yapsın. Belediye Başkanlığı hiç bir yere kaçmıyor" dedi.

Ancak Odatv'nin haberine göre; Kenan Demir'in, A Haber'in iddia ettiği gibi "ABD seçim analisti" değil; ABD'de North Carolina'da Sultan Kebap isimli mekanın sahibi olduğu ortaya çıktı.