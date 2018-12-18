ATV'nin dizisine tepki yağıyor ! Aile içi ilişki rezaletine isyan var

ATV'nin en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Ağlama Anne dizisi son haftalarda iyice kan kaybetti ve reyting listelerinde hızla düşmeye başladı. Sadece 2 bölüm sonra erken final yapacak olan dizinin 11. bölümünde yaşanan olay ise izleyiciyi kızdırdı.

Doğuran mı yoksa büyüten mi gerçek annedir konusunun işlendiği dizide bir gecelik ilişkiden kızı olduğunu yıllar sonra öğrenen Adnan, kızı kendi çocuğu gibi büyüten Damla’ya aşık olduğunu itiraf etti.

Alev’le yaşadığı ilişkiden Zeynep’in dünyaya gelmesi ve yıllar sonra Adnan’ın Damla’ya aşık olduğunu söylemesi, bir de tüm bunların üstüne Damla'nın evli olması ekran başındakilere saç baş yoldurdu.

ENİŞTE BALDIZ İLİŞKİSİ

Dizi boyunca Adnan’ı ‘enişte’ olarak gören izleyiciler, duruma ‘Enişte ve baldız’ ilişkisi olarak gördü ve sosyal medyada anında diziye tepkiler çığ gibi yağmaya başladı.