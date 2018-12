Dizilerin fragmanları neden yayınlanmıyor ? İşte nedeni...

Geçtiğimiz günlerde diziler için bomba bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre TRT hariç diğer kanallarda yayınlanan diziler 3 hafta boyunca yayınlanmayacaktı. Dizilerin yeni bölüm fragmanlarının gelmemesi de bu iddiayı doğrular nitelikteydi. Gülse Birsel de açıklama yaparak bu iddiayı doğruladı.

Yılbaşına kısa bir zaman kala yeni bölümleri yayınlanan dizilerin fragmanları yayınlanmıyor. Her yıl yılbaşında diziler kısa bir araya giriyordu ama bu yıl durum biraz daha farklı olacak. Diziler beklenenden daha uzun süre yayınlanmayacak. Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ocak ayında TRT 1 dışında diğer tüm kanallar ortak bir kararla dizileri 3 hafta yayınlamayacağını duyurdu.

GÜLSE BİRSEL AÇIKLADI: 3 HAFTA YOK

İşte Gülse Birsel’in Instagram’dan yaptığı açıklama;

“Kahkahalar ve her hafta çoğalan seyircimiz için teşekkürler. Önemli açıklama: Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!”