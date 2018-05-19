Ekranın ünlü isimleri işten çıkartıldı !

CNN Türk’te Gülay Özdem ve Saynur Tezel’le de yollar ayrıldı. Kanal D’de de 15 kişi çıkarılmıştı.



Demirören Grubunun Doğan Medya Grubunu satın almasının ardından Kanal D ve CNN Türk’te ayrılmalar devam ediyor.

CNN Türk Ana Haber Sunucusu Duygu Demirdağ ile başlayan ayrılıklar CNN Türk Ekonomi Müdürü ve Parametre Programı Sunucusu Ebru Baki, Güne Merhaba Programının Sunucusu Gülay Özdem, CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz, CNN Türk Programlar Koordinatörü Aslı Öymen, Haber Müdürü Ali Obuz, Editörler Alişer Delek, Hüseyin Tahmaz ile Seslendirmeci Editör Batuhan Pozut’la devam etti. CNN Türk’te hafta içi her gün Günlük programını sunan Saynur Tezel’in de çıkışı verildi.