Kanal D Ana Haber'de Buket Aydın dönemi

Gündemin önemli notlarının ve sıcak gelişmelerinin ekrana aktarılacağı Kanal D Ana Haber, artık Buket Aydın’ın sunumuyla hafta içi her gün saat 18.45’te izleyici karşısına çıkmaya devam edecek.

Buket Aydın, Kanal D Ana Haber ile ekranda olacak olması ile ilgili “Değişimi hep çok sevdim, hayatım boyunca değişimin, devinimin peşinde oldum. Kanal D’de, haberdeki bu değişimin içinde olmak mutluluk verici. Hayatın her alanından haber diyebileceğimiz her şeyi toplayacağız, ekranlarda izleyiciye sunacağız. Çok daha geniş bir kitleye hitap edecek olmak bana büyük heyecan veriyor. Kanal D izleyicileri de bu heyecana ortak olursa ne mutlu bana…” dedi.

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BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985'te Bursa'da doğdu. Burslu olarak girdiği “İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü”nden mezun oldu. Attila İlhan’ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy’de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu’nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu.

Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk’ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV’ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

NTV’de hafta içi 23.00’da başlayan Gece Bülteni Kuşağını sunmaktadır.Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir. 2013 yılında iş adamı Erce Baykal’la evlenmiştir.