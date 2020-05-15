RTÜK Başkanı'ndan Sevda Noyan açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sevda Noyan’ın “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür” tehditleri hakkında ilk kez konuştu.

Katıldığı canlı yayında konuşan Şahin, “Ülke TV ile ilgili raporlar üst kurula gelecek. Ancak verilecek bir müeyyide varsa, bu müeyyidenin bir darbe sevicilerini, darbeyi övenleri sevindiren ve onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum. Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in dün yapılan toplantıya ‘mazaret’ bildirerek katılmamış, tehditler savuran Sevda Noyan toplantıda hiç gündeme getirilmemişti.

Sevda Noyan “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda maddi ve manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası”gibi infaal yaratan ifadeler kullanmış, programı sunan Esra Elönü ve TV yönetimi yayına herhnagi bir müdahelede bulunmamıştı.

GÜNDEME BİLE ALINMADI

Dün Twitter hesabından açıklamada bulunan İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “mazeret” bildirerek Üst Kurul Toplantısı'na katılmadığını belirtti. İlhan Taşcı sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

*RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ‘mazeret' bildirerek bugünkü olağan Üst Kurul toplantısına katılmadı. ‘Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür' diyen Sevda Noyan'ın katıldığı program, gündeme dahi getirilmedi ve görüşülmedi.

