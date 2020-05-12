Serdar Ortaç’tan tüm sağlık çalışanlarına destek

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç Korona günlerinde genellikle evde kalmayı tercih ettiğini vurguladı. Karantina olmadığı günlerde bol bol bisiklete bindiğini vurgulayan sanatçı İki ay içersinde tam 15 besteye imza attığının da müjdesini verdi. Evindeki müzik stüdyosunda Piyona başında bestelerini yaptığını vurgulayan Ortaç:’ Ben ilham perisine inanmıyorum. Benim yeteneğim Allah vergisi.’ dedi.

Emel Aktan’ın ricasını kırmayan popun kralı programda yeni bestelerinden bölümler seslendirdi.

Sağlığın en önemli şey olduğunu vurgulayan ünlü sanatçı tüm fedakar sağlık çalışanlarına Emel Aner Aktan‘ın programı aracılığıyla bir müjde verdi.

Ortaç ,tüm geliri sağlık çalışanlarına başlanacak ücretsiz bir konser vereceğini açıkladı.

Temizlik işçisinden profesörü ne, hemşiresinden doktoruna tüm fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum dedi. Bugünlerde biraz daha evde kalınması gerektiğini biraz daha sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan ortaç bence temmuza kadar bu iş toparlanır diye düşünüyorum dedi.