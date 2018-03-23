Survivor iyice karıştı

Survivor 2018'in son bölümde Adem ile kavga eden Turabi’den itiraf geldi: ” Bir süre Turbo Panter olamayacağım Survivor’dan olmak istemiyorum.”

TURABİ-ADEM KAVGASINDA SON DURUM

Turabi: Adem bu saat sonra benim için klavyedeki boşluk tuşu gibi Adem boş teneke gibi.

Adem: Yenilir yutulur laflar söylemedik ben bunları hemen unutamam bunu unutmak için biraz süreyen ihtiyacım var.İkimiz için de yararlı olur. İnşallah bir daha yaşanmaz.

“SURVİVOR HAYALİME VEDA EDECEĞİM”

Turabi: Bu aralar kendim olamayacağım, olursam Survivor hayalime veda edeceğim. Bir süre Turbo Panter olamayacağım Survivor’dan olmak istemiyorum

Adem: Ben tahammül edemediğim insanlara bu şekilde davranırım.

Funda: Ödüle değil oyunu alamadığımıza üzülüyorum. Çok iyi başlamıştık.

Acun: Survivor tarzı bir hentbol oynayacaksınız.Kazanan takım hamburger, patates kızartması ve soğan halkası yiyecek.

Oyun sırasında Nagihan ile Sahra birbirine girdi. Acun, kırmızı kart çıkarıp iki yarışmacıyı oyundan çıkardı.