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Trafik kazası geçiren Metin Uca'nın sağlık durumu açıklandı

Trafik kazası geçiren Metin Uca'nın sağlık durumu açıklandı
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Ünlü sunucu Metin Uca, geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede tedavi altına alınmıştı. Uca'nın menajeri, ''Metin Uca’nın kıymetli doktorlarının verdiği bilgi küçük ek tedavilerle eski sağlığına kısa sürede kavuşacağı yönünde'' dedi.

Ünlü televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca bir trafik kazası geçirmişti. Kazaya sebep olan durumun ünlü sunucunun kendinden geçmesi olduğu anlaşılmıştı.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda boyun şah damarının her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını açıklayan Uca, hastanede bir hafta boyunca tedavi altına alınmıştı.

Ünlü ismin menajeri Kübra Kalem Baykara yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

“Sevgili dostlarımız, operasyondan sonraki riskli saatleri atlattık. Metin Uca'nın kıymetli doktorlarının verdiği bilgi küçük ek tedavilerle eski sağlığına kısa sürede kavuşacağı yönünde. Hafta sonu yoğun bakımdan servise geçeceği söyleniyor. Ancak serviste de yoğun bakımda olduğu gibi tedavisine devam edilecek. Göstereceğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ediyorum. Her görüşmeye girdiğimde sizlerden gelen iyi dilekleri iletiyorum.”

Etiketler metin uca trafik kazası sağlık durumu
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