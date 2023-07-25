Türkiye'nin sorunlarını bitiren CNN Türk'te saç baş yolduran canlı yayın

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi isimli programda Twitter'ın logosunu değiştiren Elon Musk'ın X kararı konuşulurken Elon Musk’ın 'ben Mesihim' mesajı verdiği iddia edildi.

CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi isimli programına Elon Musk’ın Twitter’ın logosunu ve ismini değiştirmesi konu oldu. Elon Musk Twitter üzerinde yaptığı güncellemede Twitter'ın logosu mavi kuşu kaldırıp yerine 'X' logosu koydu ve uygulamanın adının da "Deus X" olarak değiştirdiğini açıkladı.

CNN Türk'te yayınlanan "Akıl Çemberi" isimli programda Twitter'in X ile değişme sebebinin, Elon Musk'un Mesih olduğunu iddia etmesi olduğu tartışıldı.

Hakan Bayrakçı, X harfinin İngilizce'de "mesih" kelimesini sembolize ettiğini söyleyerek konuya dair fikirlerini açıkladı.

Peki Elon Musk neden ‘X’ harfini seviyor?

Musk, 1995’te kardeşiyle birlikte ‘Zip2’ isminde bir yazılım şirketi kurdu. Bu girişim 1999’da 307 milyon dolara satıldı. Aynı yıl Musk, buradan kazandığı parayla ‘X.com’ isminde bir internet bankacılığı şirketi kurdu. Bu şirket, yazılım şirketi ‘Confinity’ ile birleşerek meşhur ‘PayPal’ adını aldı.

Musk’ın ‘X’li şirket sevdası burada bitmedi. ‘X’ harfini Musk’ın sonraki şirketlerinde de görüyoruz. Mesela uzay araştırmaları şirketi SpaceX bunlardan biri. Geçen haftalarda kurduğu yapay zeka şirketinin ismi de ‘xAI.’ Elektrikli araç üreten Tesla firmasının en yaygın modellerinden birisiyse ‘Tesla X.’

Musk, şirketlerine ‘X’li isim koymasının yanı sıra X harfine düşkünlüğünün olduğunu da ara ara dile getiriyor. Ama bunun nedenini açıklamıyor.

Bu düşkünlük o kadar ileri seviyede ki Musk, en son doğan çocuklarından birine ‘X’ diye sesleniyor.

X.com’u satın alma süreci

X.com adresine girenler şu an Twitter’a yönlendiriliyor. Ama bu adres daha önce PayPal’a yani Musk’ın eski şirketine aitti. Musk’ın 2017’de duyurduğuna göre Musk bu siteyi satın almıştı. Musk, bunun manevi olarak çok önemli olduğunu ve o an için siteyle alakalı herhangi bir planı olmadığını dile getirmişti.

O dönem X.com’a girenler boş bir sayfayla karşılaşıyordu.

Twitter için X ne ifade ediyor?

‘X’ harfi Twitter için yeni bir şey değil.

Elon Musk, Twitter’ı satın aldığından beri uygulamayı daha kapsamlı hale getirmeye çalışıyor. Twitter’ı bir ‘süper uygulama’ haline getirme hedefinin olduğunu dile getirirken, mesajlaşlaşılabilen, ödeme ve video akışını yapabilen Çin merkezli WeChat platformundan övgüyle söz ediyor.

ABD’li girişimci, Twitter’ı satın alma sürecinde şöyle bir paylaşım yapmıştı: “Twitter’ı satın almak, her şeyin uygulaması X’i yaratmayı hızlandırıyor.”

Musk, son olarak ‘X’ harfiyle ilgili şu paylaşımı yaptı: “Hangi ince ipuçlarından anlaşıldı emin değilim ama ben X harfini seviyorum.”

Musk ayrıca Twitter profil fotoğrafını ‘X’ logosuyla değiştirdi.