  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Yamaha Motor Türkiye'nin tercihi Canyaş İletişim oldu

Yamaha Motor Türkiye'nin tercihi Canyaş İletişim oldu

Yamaha Motor Türkiye'nin tercihi Canyaş İletişim oldu
Güncelleme:

Dünyanın önde gelen motorlu araç üreticisi ve Japon devi Yamaha Motor’un Türkiye2deki temsilcisi Yamaha Motor Türkiye, stratejik halkla ilişkiler çalışmaları yönetimi danışmanlığı için Canyaş İletişim’i tercih etti.

Kurulduğu 1955 yılından bu yana müşterilerine, Japonca’da kuvvetli tatmin ve heyecanı ifade eden “KANDO” deneyimini sunan, dünyanın önde gelen motorlu araç üreticisi Yamaha Motor’un ülkemizdeki temsilcisi Yamaha Motor Türkiye, stratejik halkla ilişkiler çalışmaları yönetimi danışmanlığı için Canyaş İletişim’i tercih etti.

Candaş İletişim'den yapılan açıklamada "Türkiye’de satış ve satış sonrası ağıyla tüketicilere benzersiz bir deneyim sunan, motosiklet dünyasının öncü ve yenilikçi markası Yamaha Motor Türkiye’ye nisan ayından itibaren halkla ilişkiler hizmeti ve iletişim desteğini vermekten onur duyuyoruz" denildi.

Etiketler Canyaş yamaha yamaha motor Türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu Fenerbahçe'de sakatlık geçiren 5 ismin son durumu belli oldu En uygun taşıt kredisini hangi banka veriyor ? En uygun taşıt kredisini hangi banka veriyor ? Önce kaza, sonra kavga; İstanbul trafiği boks ringine döndü Önce kaza, sonra kavga; İstanbul trafiği boks ringine döndü Prof. Dr. Naci Görür'den 7,4'lük ibretlik uyarı Prof. Dr. Naci Görür'den 7,4'lük ibretlik uyarı Dedesinin Atatürk'le unutulmaz fotoğrafı vardı... Belediye Başkanı oldu Dedesinin Atatürk'le unutulmaz fotoğrafı vardı... Belediye Başkanı oldu Dolar ve Euro durdu, altın kudurdu Dolar ve Euro durdu, altın kudurdu Yağışlar bayram haftası geri dönüyor: İşte yağmur beklenen iller Yağışlar bayram haftası geri dönüyor: İşte yağmur beklenen iller 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu Erdoğan'dan 2 bakanlık ve Diyanet'e yeni atamalar Erdoğan'dan 2 bakanlık ve Diyanet'e yeni atamalar Özgür Özel'den CHP'li isme çifte seçim sürprizi Özgür Özel'den CHP'li isme çifte seçim sürprizi