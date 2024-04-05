Yamaha Motor Türkiye'nin tercihi Canyaş İletişim oldu

Dünyanın önde gelen motorlu araç üreticisi ve Japon devi Yamaha Motor’un Türkiye2deki temsilcisi Yamaha Motor Türkiye, stratejik halkla ilişkiler çalışmaları yönetimi danışmanlığı için Canyaş İletişim’i tercih etti.

Kurulduğu 1955 yılından bu yana müşterilerine, Japonca’da kuvvetli tatmin ve heyecanı ifade eden “KANDO” deneyimini sunan, dünyanın önde gelen motorlu araç üreticisi Yamaha Motor’un ülkemizdeki temsilcisi Yamaha Motor Türkiye, stratejik halkla ilişkiler çalışmaları yönetimi danışmanlığı için Canyaş İletişim’i tercih etti.

Candaş İletişim'den yapılan açıklamada "Türkiye’de satış ve satış sonrası ağıyla tüketicilere benzersiz bir deneyim sunan, motosiklet dünyasının öncü ve yenilikçi markası Yamaha Motor Türkiye’ye nisan ayından itibaren halkla ilişkiler hizmeti ve iletişim desteğini vermekten onur duyuyoruz" denildi.