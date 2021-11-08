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Yasak Elma'ya bir transfer daha geliyor

Yasak Elma'ya bir transfer daha geliyor

5. sezonunda ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisi kadrosunda yapılan değişikliklere bir yenisi daha eklendi.

Yasak Elma beşinci sezonunda da ilgiyle izleniyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Medyapım'ın FOX için çektiği dizide sezon başında Doğan karakterine hayat veren Murat Aygen'in yardımcısını Erdal Bilingen oynuyordu.

 Ancak Çetin karakterine hayat veren Bilingen sağlık sorunları nedeniyle projeden ayrıldı.Ece Erdek Koçoğlu ve Elif Turgay'ın yönettiği dizide Doğan'ın yeni yardımcısı Ersel Şibil oldu.

Bu sezon ekibe dahil olan Biran Damla Yılmaz'ın hayat verdiği Kumru dizide tansiyonu artırmaya devam edecek. Kumru'nun sırrının peşine düşecek olan Yıldız (Eda Ece), onun bebek aldırdığını öğrenecek. 

Etiketler yasak elma transfer
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